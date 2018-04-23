Komşunun WiFi şifresini kırmak mümkün mü?

Birçok kişi başkalarının internet şifrelerini ya da başka deyişle WiFi şifrelerini kırmak için uğraşıyor. Peki bu mümkün mü? Herkesin sorduğu sorulara cevap vereceğiz. WiFi şifresi kırmak mümkün mü? WiFi şifresi hacklenebilir mi? Bunun bir programı var mı? Kablosuz ağı kurduktan sonra ona özel bir şifre vermekle işiniz bitmiyor. Şifre koysanız bile hackerların kablosuz ağınıza girmeleri mümkün. Şimdi size en çok kullanılan yöntemden bahsedeceğim, yöntemimizin adı Sniffing yani koklamak. Bu yöntem kablosuz ağınızdaki verileri birilerinin alması anlamına gelir. Bu işi nasıl yapıyorlar diye soracak olursanız şöyle anlatayım; Şifrelenmemiş ağlarda, çoğu kafe ve otelde ağlar kullanıcıların kolayca erişebilmesi için şifrelenmez. Kendinizi hedef olarak görmeseniz de oturduğunuz kafedeki müşterilerden biri farklı düşünüyor olabilir. Hatta dışarıdan geçen bir otomobil, o esnada kablosuz ağları yokluyor olabilir.