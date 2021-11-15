Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz
Giriş Tarihi: 15.11.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 15:15

Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz

Akıllı telefonlar günlük yaşantımızın bir parçası oldu. Birçok işimizi birkaç tıklamayla telefonlar üzerinden yapabiliyoruz. Akıllı telefonların yeteneklerini ve uygulamaların birçoğunu kullanmamız için mobil internet gerekli. Ancak internet paketiniz çabucak tükeniyor ve ay sonunu getiremiyorsanız, birkaç püf noktasına dikkat ederek mobil veri kullanımını azaltabilirsiniz. Lafı uzatmadan neler olduğuna birlikte bakalım.

Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz

Eğer mobil internet paketinizin hızlı tükenmesinden şikayetçiyseniz, bu konuda alabileceğiniz bazı önlemlerler var. Bunlara dikkat ederek internetinizin daha az veri kullanmasını sağlayabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...

WI-FI KULLANMAYA ÇALIŞIN

Mobil veri ücretlerinden tasarruf etmek hemen hemen herkesin hayalidir. Bildiğiniz gibi akıllı telefonunuz internete bağlı olmanın iki yolunu sunar: mobil veri ve Wi-Fi.

Genelde Wi-Fi'yi sık kullanılıyor. Sonuçta ücretsiz Wi-Fi hemen hemen her yerde, şehir merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, ulaşım merkezlerinde ve kampüslerde mevcuttur.

Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz

VERİ SIKIŞTIRMA UYGULAMALARI

Çeşitli uygulamalar, veri kullanımınızı azaltmak için sıkıştırma teknolojisini kullanır. Etkisinin farkında olmadan bazılarını zaten kullanıyor olabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz

GOOGLE CHROME

Google hakkında ne düşündüğünüzden bağımsız olarak, Chrome'un yerleşik bir veri kaydetme aracı vardır. Ayarlar> Veri Tasarrufu> Veri Tasarrufu Kullan'a dokunarak etkinleştirin.

Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz

OPERA MINI

Düşük veri kullanımı etrafında inşa edilen Opera Mini'de veri kaydetme, uygulamanın ana menüsü aracılığıyla varsayılan olarak etkinleştirilir. Chrome'dan farklı olarak, web sayfası görüntülerinin kalitesini ayarlamak gibi çeşitli veri kaydetme özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz

UYGULAMALARIN OTOMATİK OLARAK EŞİTLENMESİNİ DURDURUN

Telefonunuzu kullanırken arka planda çok sayıda etkinlik olur. Örneğin telefonunuz; Google Play ve Apple'ın App Store güncellemelerini kontrol eder ve e-posta uygulamanız yeni mailleri size bildirir. Son olarak sosyal medya uygulamaları da güncellemeleri telefonunuza göndermektedir.

Tüm bu olaylar mobil veri kullanımınızı etkiler. Uygulamaların güncellenmesinden bahsetmiyoruz bile, bunlar sadece senkronize ettikleri veriler.

SON DAKİKA