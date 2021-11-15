Mobil internet paketiniz çabuk bitiyorsa dikkat! Bunları yaparak daha ekonomik kullanabilirsiniz

Eğer mobil internet paketinizin hızlı tükenmesinden şikayetçiyseniz, bu konuda alabileceğiniz bazı önlemlerler var. Bunlara dikkat ederek internetinizin daha az veri kullanmasını sağlayabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...

WI-FI KULLANMAYA ÇALIŞIN

Mobil veri ücretlerinden tasarruf etmek hemen hemen herkesin hayalidir. Bildiğiniz gibi akıllı telefonunuz internete bağlı olmanın iki yolunu sunar: mobil veri ve Wi-Fi.

Genelde Wi-Fi'yi sık kullanılıyor. Sonuçta ücretsiz Wi-Fi hemen hemen her yerde, şehir merkezlerinde, alışveriş merkezlerinde, ulaşım merkezlerinde ve kampüslerde mevcuttur.