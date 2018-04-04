NASA yapıyor! Havacılıkta çığır açacaklar

NASA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumun jet uçaklarının ses hızını aşarken çıkardığı şiddetli sonik patlama etkisini giderebilecek bir uçak prototipi üretilmesi için Amerikan savunma ve havacılık şirketi Lockheed Martin ile 247.5 milyon dolar karşılığında anlaşmaya varıldığı belirtildi.