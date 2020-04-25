NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Bu yıl Hubble'ın 30. yıldönümü. NASA bu sebeple yeni bir servisi de devreye soktu. Doğum gününüzde Hubble tarafından çekilmiş bir kareyi görüntüleyebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Hubble Uzay Teleskobu ile yıldızlara ve sistemlere ait görüntülere nasıl bakılıyor?