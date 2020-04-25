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'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Teleskobu nedir?

(Amerikan Havacılık ve Dairesi), Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yıldönümünü kutluyor. NASA bu yüzden yeni bir web sitesini de yayına aldı. Bu web sitesinde doğum gününüzde, Hubble tarafından çekilmiş olan bir fotoğrafa ulaşabiliyorsunuz. Hubble'ın özel uzay ve yıldız fotoğrafları nasıl görüntülenir? Bu siteye nereden giriş yapılıyor? Hubble Uzay Teleskobu nedir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 09:52 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 10:03
NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Hubble Teleskobu, insanoğlunun uzayda yer alan en ünlü cihazlardan biri. Evren hakkındaki düşünme şeklimizi değiştiren ve ilham veren binlerce ikonik görüntüyü yakaladı.

NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Bu yıl Hubble'ın 30. yıldönümü. bu sebeple yeni bir servisi de devreye soktu. Doğum gününüzde Hubble tarafından çekilmiş bir kareyi görüntüleyebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Hubble Teleskobu ile yıldızlara ve sistemlere ait görüntülere nasıl bakılıyor?

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NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Amerikan Havacılık ve Dairesi veya bilinen adıyla , Hubble'ın 30. yıldönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamayı planlıyordu. Ancak COVID-19 salgını nedeniyle bu etkinliklerin birçoğu iptal edildi. NASA online kutlamalara devam ediyor. 30. yıl dönümüne özel bir site açıldı.

NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

Bu sitede kullanıcılar doğum günlerini girdikleri zaman, Hubble tarafından doğum gününde çekilmiş olan bir görüntüye ulaşabiliyor. Bu görüntüler arasında Jüpiter'den Güneş'e, Mars'tan Merkür'e, diğer yıldız sistemlerine ve galaksilere ait birçok kare yer alıyor.

NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

-İlk olarak www..gov/content/goddard/what-did-hubble-see-on-your-birthday adresine giriş yapın.

-Site açıldığı zaman 'Select Your Birth Date' kısmından doğduğunuz günü girin.

- bilgilerini girdikten sonra 'Submit' kısmına basın.

NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

-Arka planda doğum gününüzde Hubble tarafından çekilen görüntü çıkıyor.

-Görüntünün tamamını açmak için 'See Full Image' seçeneğine tıklamanız yeterli.

-Açılan görüntüyü cihazınıza kaydedebilirsiniz.

NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?

HUBBLE UZAY TELESKOBU NEDİR?

Hubble Teleskobu, ismini Amerikalı astronom Edwin Hubble'dan alıyor. Uzay Mekiği Discovery tarafından Dünya etrafındaki yörüngesine 24 Nisan 1990'da taşındı.

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