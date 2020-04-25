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NASA'dan doğum gününüze özel fotoğraflar! Hubble Uzay Teleskobu nedir?
NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi), Hubble Uzay Teleskobu'nun 30. yıldönümünü kutluyor. NASA bu yüzden yeni bir web sitesini de yayına aldı. Bu web sitesinde doğum gününüzde, Hubble tarafından çekilmiş olan bir fotoğrafa ulaşabiliyorsunuz. Hubble'ın doğum günü özel uzay ve yıldız fotoğrafları nasıl görüntülenir? Bu siteye nereden giriş yapılıyor? Hubble Uzay Teleskobu nedir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 25.04.2020
09:52
Güncelleme Tarihi: 25.04.2020
10:03
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