Putin'in makam aracı zorlu testlerden geçmeyi başardı!

Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in yeni makam aracı zorlu testleri başarıyla geçmeyi başardı. Bir süredir basının gündemini 'limuzin savaşları' başlıkları ile süsleyen iki otomobilin Rus kanadının temsilcisi Cortege/Kortezh projesi tamamlanmak üzere. Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov İzvestia gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Putin’in yeni limuzini, kısa süre önce bir dizi çarpışma testlerine tabi tutuldu ve testlerden başarıyla geçti. Putin'e ev sahipliği yapacak otomobilin iç dizaynı deri, ahşap ve metalden oluşacak. 4 kişilik bir arka kabini bulunan limuzinin dış tasarımı ise 1989 model ZIL ile Rolls-Royce’un harmanlanmış versiyona oldukça benziyor.. 'LİMUZİN SAVAŞLARI'NIN KAZANANI PUTİN ABD Başkanı Donald Trump, koltuğa oturmasına rağmen yeni makam aracına hala kavuşabilmiş değil. Büyük bir terslik çıkmaması halinde Putin yeni oyuncağını Trump'tan önce teslim almış olacak. Trump'ın 'Canavar' adı verilen yeni aracı yaz ayalarında hazır olması bekleniyor. The Beast (Canavar) adı verilen limuzin ABD otomotiv devi General Motors tarafından üç yıllık bir çalışmanın ardından üretildi. 8 ton ağırlığındaki otomobilin kapıları 20 santimetrelik zırhlardan oluşuyor. Olası bir bombalı saldırıda, Trump araçtan sağ çıkabilir. Tanesi bir buçuk milyon dolara mal olan otomobillerde ise yok yok. Askeri ve kimyasal saldırı durumunda bile Başkan Trump’ın güvenli bir şekilde taşıyacak araç dünyanın en güvenli otomobillerinden biri olarak kabul ediliyor. 8 ton ağırlığı bulunan otomobilin kapıları ise 20 santimetre kalınlığında kalın zırhtan oluşuyor. Aracın gövdesi ise 15 santimlik zırhla kaplı.