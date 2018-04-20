Putin'in makam aracı zorlu testlerden geçmeyi başardı!

Trump'ın 'Canavar' adı verilen yeni aracı yaz ayalarında hazır olması bekleniyor. The Beast (Canavar) adı verilen limuzin ABD otomotiv devi General Motors tarafından üç yıllık bir çalışmanın ardından üretildi. 8 ton ağırlığındaki otomobilin kapıları 20 santimetrelik zırhlardan oluşuyor. Olası bir bombalı saldırıda, Trump araçtan sağ çıkabilir.