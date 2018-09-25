Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!

Silikon Vadisi'ndeki milyarder girişimcilere stilistlik yapmak son günlerin en gözde işi haline geldi. Stilist Victoria Hitchcock bu işi ABD basınına anlattı. En zenginler listesinde üst sıralarda görmeye alışkın olduğumuz teknoloji dünyasının önde gelen girişimcileri ve CEO'ları tercih ettikleri sade kıyafetler ile dikkat çekiyorlardı. Ancak görünen o ki bu görüntüyü artık bu kadar sık görmeyeceğiz. Stilist Victoria Hitchcock'ın Vox'a Silikon Vadisi’nde hızla artan yeni bir iş kolu hakkında konuştu: Milyarder girişimcilere stilistlik yapmak. 25 yıldır teknoloji ve iş sektörünün üyelerine stil tavsiyeleri vererek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Hitchcock, “Müşterilerimin umursamıyor gibi görünmesini istiyorum.' dedi. Hitchcock 'Modaya önem vermemekle kendinizle ilgilenmemek arasında bir fark var. Onların kendilerine yatırım yapmasını istiyorum' ifadelerini kullandı. Hitchcock bu estetik tarzına 'zahmetsiz stil' adını verirken buradaki amacı müşterilerinin olabildiğince şık ve saygın görünmelerini sağlamak. Ünlü stilist gelen bir soru üzerine ise giyimine en çok yarım etmek istediği kişinin Facebook’un patronu Mark Zuckerberg olduğunu açıkladı. TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN ÇOK KAZANANLARI Peki teknoloji dünyasının önde gelen isimleri 1 saatte ne kadar kazanıyor? Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey saatte 205 bin dolar kazanıyor. Microsoft’un kurucusu Gates’in her saat kazandığı para ise 456 bin dolar Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk saatte 684 bin dolar kazanıyor.