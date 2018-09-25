Türkiye'nin en iyi haber sitesi

’nin en gözde işi bu!

Silikon Vadisi'ndeki milyarder girişimcilere stilistlik yapmak son günlerin en gözde işi haline geldi. Stilist Victoria Hitchcock bu işi ABD basınına anlattı.

Giriş Tarihi: 25.09.2018 02:48 Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 02:50
  • 1
  • 10
’nin en gözde işi bu!
Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!
En zenginler listesinde üst sıralarda görmeye alışkın olduğumuz teknoloji dünyasının önde gelen girişimcileri ve CEO'ları tercih ettikleri sade kıyafetler ile dikkat çekiyorlardı. Ancak görünen o ki bu görüntüyü artık bu kadar sık görmeyeceğiz.
  • 2
  • 10
’nin en gözde işi bu!
Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!
Stilist Victoria Hitchcock'ın Vox'a ’nde hızla artan yeni bir iş kolu hakkında konuştu: Milyarder girişimcilere stilistlik yapmak. 25 yıldır teknoloji ve iş sektörünün üyelerine stil tavsiyeleri vererek hatırı sayılır bir servetin sahibi olan Hitchcock, “Müşterilerimin umursamıyor gibi görünmesini istiyorum." dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 10
’nin en gözde işi bu!
Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!
Hitchcock "Modaya önem vermemekle kendinizle ilgilenmemek arasında bir fark var. Onların kendilerine yatırım yapmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
  • 4
  • 10
’nin en gözde işi bu!
Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!
Hitchcock bu estetik tarzına "zahmetsiz stil" adını verirken buradaki amacı müşterilerinin olabildiğince şık ve saygın görünmelerini sağlamak. Ünlü stilist gelen bir soru üzerine ise giyimine en çok yarım etmek istediği kişinin Facebook’un patronu Mark Zuckerberg olduğunu açıkladı.
  • 5
  • 10
’nin en gözde işi bu!
Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!

TEKNOLOJİ DÜNYASININ EN ÇOK KAZANANLARI

Peki teknoloji dünyasının önde gelen isimleri 1 saatte ne kadar kazanıyor? Twitter'ın CEO'su Jack Dorsey saatte 205 bin dolar kazanıyor.

  • 6
  • 10
’nin en gözde işi bu!
Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!
Microsoft’un kurucusu Gates’in her saat kazandığı para ise 456 bin dolar
  • 7
  • 10
’nin en gözde işi bu!
Silikon Vadisi’nin en gözde işi bu!
Tesla ve SpaceX’in CEO’su Musk saatte 684 bin dolar kazanıyor.
BİZE ULAŞIN