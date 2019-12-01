SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

SIM kartlarda bir dönemin sonuna gelindiğini biliyor muydunuz? Eski SIM kartlar artık yolun sonuna geliyor ve bu durum telefonlarda yeni ve şaşırtıcı bir döneme girildiğini gösteriyor. Peki bu nasıl olacak? Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Amerikan teknoloji devi Apple, son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu. Şimdi bu durumu detayları ile inceleyelim!
Giriş Tarihi: 01.12.2019
14:20
Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
14:36
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