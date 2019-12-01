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SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

SIM kartlarda bir dönemin sonuna gelindiğini biliyor muydunuz? Eski SIM kartlar artık yolun sonuna geliyor ve bu durum telefonlarda yeni ve şaşırtıcı bir döneme girildiğini gösteriyor. Peki bu nasıl olacak? Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan Amerikan teknoloji devi , son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu. Şimdi bu durumu detayları ile inceleyelim!

Giriş Tarihi: 01.12.2019 14:20 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019 14:36
SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

SIM kartlar yolun sonuna geliyor!

SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

Artık telefonlarda bakın ne görmeye başlayacağız! Bildiğiniz her şeyi unutun...

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SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

Akıllı telefon teknolojisinde büyük bir devrim başlatan , son olarak iPhone XS serisi telefonlarıyla dikkat çekmişti. Bu telefonların en çok konuşulan özelliği ise eSIM teknolojisi oldu.

SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

Bugünlerde teknolojik gelişmeleri yakından takip eden kişiler için, eSIM en çok kullanılan kelimelerin başında geliyor.

SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

eSIM'in ne anlama geldiği, hayat değiştirecek bir değişim olup olmadığı tartışılıyor.

SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

İşte bu yeni teknolojiyle ilgili bilmeniz gerekenler:

eSIM elektronik bir ... Başındaki "e" kelimesi ise ingilizce "embedded" (gömülü) kelimesinin kısaltması.

SIM kartlar değişiyor! Bir dönemin sonu geliyor

Telefona takılan küçük beyaz plastik kartlar olarak tanıdığımız SIM kartların aksine, eSIM, elimizle dokunabileceğimiz fiziki bir kart değil. Akıllı telefonunuza iliştirilecek küçük bir çipten ibaret.

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