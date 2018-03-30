Tarihe geçen en azılı hackerlar

Gary McKinnon

İskoçlu hacker Gary McKinnon, 2001 ve 2002 yılları arasında 97 Amerikan askeri ağına sızdı. McKinnon, bu sitelerin her birine aynı mesajı yazdı. "Güvenliğiniz berbat" İskoçlu hacker'ın asıl amacı ise UFO'ların varlığını kanıtlamak. Zaten McKinnon askeri ağlara da bu amaçla, bir ipucu bulabilmek için sızmış. McKinnon'ın 1 yıl içerisinde yaptıkları, askeri anlamda tarihin en büyük hack'leri olarak kabul ediliyor. McKinnon, tersini iddia etse de ABD yetkililerine göre bazı kritik dosyaları silmiş, 300'den fazla bilgisayarı işlemez hale getirmiş ve 700.000 dolardan fazla hasara yol açmıştı. McKinnon, ABD'ye iadesi konusunda yıllarca savaş verdi.