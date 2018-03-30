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Tarihe geçen en azılı lar

İnternette adı hiç unutulmayacak ve yaptıklarıyla büyük zararlar veren birçok bulunuyor. İşte bireysel olarak tanınan ve tarihe geçen en azılı hackerlar.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 21:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 21:04
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Tarihe geçen en azılı lar
Tarihe geçen en azılı hackerlar
İnternetin geçmiş tarihinde adını çok büyük kitlelere duyurmuş olan birçok tanıdık. Bu isimler kendilerini "en iyi hacker"lar olarak dünyaya tanıttılar.
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Tarihe geçen en azılı lar
Tarihe geçen en azılı hackerlar
İnternetin geçmiş tarihinde adını çok büyük kitlelere duyurmuş olan birçok tanıdık. İşte yakın geçmişte karşımıza çıkan en tanınan ve en azılı 10 hacker ve yaptıkları işler;
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Tarihe geçen en azılı lar
Tarihe geçen en azılı hackerlar

Jonathan James

İnternette "comrade" ismiyle bilinen Jonathan James, sadece 15 yaşındayken Bell South, Miami-Dade, ABD Savunma Bakanlığı ve NASA'yı hacklemişti. Ve çocuk olarak hüküm giymişti. James, Uluslararası Uzay İstasyonu'na da sızdı ve operasyonların kaynak kodlarına erişti. İhlali tespit eden NASA, uzay istasyonlarının bilgisayarlarının 3 hafta boyunca çökmüş vaziyette kalmasına engel olamadı. James'in ele geçirdiği bilgiler 1,7 milyon doları aşıyordu. Sonrasında da bazı şirketler büyük saldırılara maruz kalmış ve bunu James'in yaptığını iddia ettiler. James ise işlemediği suçlardan hüküm giyeceğini düşünerek düşünerek intihar etti ve öldü.

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Tarihe geçen en azılı lar
Tarihe geçen en azılı hackerlar

Vladimir Levin

Rus Vladimir Levin, 1995 yılında Citibank'ın bilgisayarlarına sızdı ve 10 milyon dolara yakın bir parayı dünya genelindeki diğer bankalara yönlendirdi. Parayı İsrail, Finlandiya ve Kaliforniya'ya nakletti. Citibank uzmanları paranın büyük bir bölümünü kurtarmasına rağmen 400.000 USD'lik bölümüne ulaşamamıştır. Daha sonra interpol tarafından yakalandı ve üç yıl hapse mahkûm edildi. Bir matematikçi olan Levin bu süreçte Citibank'ı 12 milyon dolar zarara uğratmış.

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Tarihe geçen en azılı lar
Tarihe geçen en azılı hackerlar

Gary McKinnon

İskoçlu Gary McKinnon, 2001 ve 2002 yılları arasında 97 Amerikan askeri ağına sızdı. McKinnon, bu sitelerin her birine aynı mesajı yazdı. "Güvenliğiniz berbat" İskoçlu hacker'ın asıl amacı ise UFO'ların varlığını kanıtlamak. Zaten McKinnon askeri ağlara da bu amaçla, bir ipucu bulabilmek için sızmış. McKinnon'ın 1 yıl içerisinde yaptıkları, askeri anlamda tarihin en büyük hack'leri olarak kabul ediliyor. McKinnon, tersini iddia etse de ABD yetkililerine göre bazı kritik dosyaları silmiş, 300'den fazla bilgisayarı işlemez hale getirmiş ve 700.000 dolardan fazla hasara yol açmıştı. McKinnon, ABD'ye iadesi konusunda yıllarca savaş verdi.

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Tarihe geçen en azılı lar
Tarihe geçen en azılı hackerlar

John McAfee

Hepimizin ünlü antivirüs uygulaması McAfee sayesinde yakından tanıdığı John McAfee, Belize'de yaşarken bitkiler üzerine çalışmayı planlıyordu. Bazı psiko-aktif bitkiler. Bunun için laboratuvarı vardı. McAfee'nin, bu laboratuvarda uyuşturucu geliştirdiği iddialarıyla eşyalarına el konuldu. Bunların ardından Belize hükümetinin yolsuzluklarını kanıtlamak isteyen McAfee, hükümet bürokrasisine ait büyük bilgisayarların hepsini hackledi. Ve yetkililerin yolsuzluklarına dair kanıtlar buldu. Sonrasında Belize'den kaçan McAfee, antivirüs markasını oluşturmuş.

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Tarihe geçen en azılı lar
Tarihe geçen en azılı hackerlar

Astra

Tahmin edebileceğiniz üzere Astra bir takma ad. Bir Yunanlı , Fransız şirket Dassault Group'un bilgisayarlarına sızarken bu takma adı kullanmış. Hacker'lar 5 yıl süreyle şirketin silah teknolojilerine dair verilerini çalmış. Astra bu bilgileri ise belli ücretlerle satmış. Astra'nın Dassault'a sızıntısı, 360 milyon dolara mal olmuş. Astra'nın kimliği ise hiçbir zaman açıklanmadı. 58 yaşında bir matematikçi olduğu söylenen Astra, 6 yıl hapse mahkum edilmişti.

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