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Telefonlarda 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

1 Şubat'ta telefonlarda başlıyor; Pie güncellemesi bakın hangi telefonlara geliyor?

Giriş Tarihi: 28.01.2019 12:58 Güncelleme Tarihi: 28.01.2019 13:11
Telefonlarda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

'ın yayınladığı en yeni sürümü telefonunuza geliyor. Peki ne zaman? Telefonunuz en yeni Android sürümüne kavuşacak mı? İşte baştan sona değişecek telefonların listesi...

Telefonlarda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

S8 (1 Şubat 2019)

Ekranı: 5.8 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12

Bellek: 4 GB

Pil: 3000 mAh

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Telefonlarda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

S8 Plus (1 Şubat 2019)

Ekranı: 6.2 inç (1440 x 2960 piksel çözünürlük)

Kamera: 12

Bellek: 6 GB

Pil: 3500 mAh

Telefonlarda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

G7 ThinQ

Ekranı: 6.1 inç (1440 x 3120 piksel çözünürlük)

Kamera: 16

Bellek: 6 GB

Pil: 3000 mAh

Telefonlarda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

V30

Ekranı: 6.0 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 16

Bellek: 4 GB

Pil: 3300 mAh

Telefonlarda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

V20

Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2560 piksel çözünürlük)

Kamera: 16

Bellek: 4 GB

Pil: 3200 mAh

Telefonlarda yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor! Elinizdeki telefonlara dikkat edin

G6

Ekranı: 5.7 inç (1440 x 2880 piksel çözünürlük)

Kamera: 13

Bellek: 4 GB

Pil: 3300 mAh

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