Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

Telefonunuzu uçak moduna aldığınızda bakın ne faydasını göreceksiniz? Telefonunuzu uçak moduna almanızın müthiş bir faydası var. Telefonunuzu önce şarja takın. Ardından da telefonunuzu uçak moduna alın. Uçak modundayken telefonunuz iki kat daha hızlı şarj olacak; sebebi ise şarjı kullanan birçok işlemin kapatılmış olması. Apple, Türkiye'de iPhone fiyatlarını resmen düşürüyor! Düşen satışlarını artırmak isteyen Apple bugün Türkiye'de telefonlarını bakın kaç TL'den satıyor? iPhone XS 64 GB 9 bin 899 TL iPhone XS 128 GB 11 bin 199 TL