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  • Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

Telefonların müthiş özelliği! geçtiğiniz anda...

Telefonunuzu aldığınızda bakın ne faydasını göreceksiniz?

Giriş Tarihi: 08.02.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 09:36
Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

Telefonunuzu almanızın müthiş bir faydası var.

Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

Telefonunuzu önce şarja takın.

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Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

Ardından da telefonunuzu alın.

Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

Uçak modundayken telefonunuz iki kat daha hızlı şarj olacak; sebebi ise şarjı kullanan birçok işlemin kapatılmış olması.

Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

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Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

64 GB

9 bin 899 TL

Telefonların müthiş özelliği! Uçak moduna geçtiğiniz anda...

128 GB

11 bin 199 TL

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