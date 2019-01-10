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  • Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

'nın rakibi 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

2019 tüm hızıyla devam ediyor ve etkinlikten arka arkaya bomba haberler geliyor. Teknoloji şirketleri dışında otomotiv devlerinin de boy gösterdiği fuarda, üreticisi dikkatleri üzerine çekti. Ziyaretçiler modeline ilgi gösterdi. 'nın Çinli rakibi bakın nasıl bir araç yapmış...

Giriş Tarihi: 10.01.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 14:30
Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

üreticisi , ilk olarak 2018 etkinliğinde ortaya çıkardığı SUV konsepti sonrasında elektrikli ve sürücüsüz olarak karşımıza çıkarmıştı.

Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

, M-Byte adını verdiği konsepti ile 2019'a da damgasını vurdu.

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Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

Otomobil, otonom sürüş teknolojileri şirketi Aurora ile geliştirdiği seviye 4 otonom sürüş yeteneğine sahip.

Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

Araçta asıl dikkat çekici taraf ön konsolunu tamamen kaplayan 48 inçlik dev ekran.

Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

Bununla birlikte direksiyona yerleştirilmiş 7 inçlik ekran sayesinde araçla ilgili bilgilere ulaşılabiliyor.

Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

Konsolon alt kısmında yer alan 8 inçlik bir kontrol ekranı ve yolcular için sunulan arka taraftaki iki adet ekranla birlikte araçta toplam 5 adet ekran yer alıyor.

Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti

firma, aracın sesli asistanı için ile anlaşma yaptı. Araçta Alexa desteğinin yanı sıra 'a özel bir Amazon Music yazılımının da yer alacağı belirtiliyor.

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