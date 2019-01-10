Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti
Tesla'nın Çinli rakibi CES 2019'a damga vurdu! Dikkatleri üzerine çekti
CES 2019 tüm hızıyla devam ediyor ve etkinlikten arka arkaya bomba haberler geliyor. Teknoloji şirketleri dışında otomotiv devlerinin de boy gösterdiği fuarda, Çinlielektrikli otomobil üreticisi Byton dikkatleri üzerine çekti. Ziyaretçiler Byton M-Byte modeline ilgi gösterdi. Tesla'nın Çinli rakibi bakın nasıl bir araç yapmış...
Giriş Tarihi: 10.01.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 10.01.2019 14:30