Ülkemizde satılan telefonların ne kadarı yerli?

Ülkemizde her yıl binlerce akıllı telefon modeli satılıyor. Peki bu telefonlar arasında yerli telefonların oranı kaç? Telekomünikasyon İnternet ve Bilgi Teknolojileri Derneği (TEDER) Başkanı Serhat Özeren, ülkemizdeki akıllı telefon pazar payının %17.6'lık büyümeyle 15.4 milyar liraya ulaştığını açıkladı. TEDER Başkanı Özeren, konuyla ilgili şunları söyledi: 'Şu anda cep telefonları satışlarının yüzde 40'ı GSM operatörlerinin mağazalarından yapılıyor. Yabancı cep telefonu şirketlerinin birçoğunun Türkiye'de Ar-Ge merkezleri bulunuyor. Sadece ABD üretimli cep telefonlarının Türkiye'de Ar-Ge merkezi yok. Burada sadece al-sat mantığıyla hareket ediyorlar.' Türkiye'nin yakın coğrafyadaki ülkelere cep telefonu ihraç eder duruma geldiğini belirten ve bu potansiyelin artırılabileceğini savunan Özeren sözlerini şu şekilde noktaladı: 'Ülkemizdeki yerli telefonların pazar payı %8-10 seviyesine ulaşmış durumda. Cep telefonu satışlarının yüzde 18-20'sinin ABD menşeli cihazlardan oluşuyor. Kore ve Çin menşeli cihazların pazar payı ise yüzde 60-65 dolarlarında.' TÜRKİYE 10 YILDA iPHONE İÇİN NE KADAR HARCADI? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var' sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi. ABD merkezli teknoloji şirketinin akıllı telefon modeli iPhone 2008’den beri ülkemizde satılıyor. İşte 2008’den günümüze rakamlar ile Türkiye’nin iPhone harcaması... 2007'DE JOBS TANITTI, 2008'DE TÜRKİYE'YE GELDİ Apple ilk iPhone modelini 2007 yılında dönemin CEO'su Steve Jobs'un sunumu ile tanıttı. İlk iPhone'un Türkiye'ye adım atması ise 2008'i buldu. Apple bu süre zarfında dünya genelinde 1.3 milyar adet iPhone sattı. HER 8 KİŞİDEN 1'İ İPHONE KULLANDI 2008'den beri yani 10 yıldır hayatımızda olan iPhone'lar Türkiye'de ise 10 milyona yakın kişiye ulaştı. Başka bir deyişle Türkiye'de her 8 kişiden 1'i iPhone kullandı.