Ülkemizde satılan telefonların ne kadarı yerli?

TÜRKİYE 10 YILDA iPHONE İÇİN NE KADAR HARCADI?



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var, Venüs var Vestel var" sözlerinin hemen ardından gözler akıllı telefon pazarındaki son duruma çevrildi.