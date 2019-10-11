WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı
WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı
Karanlık mod (Dark mode) artık standart özelliklerden biri haline geldi. Apple yeni nesil işletim sistemi iOS 13'e karanlık modu eklerken, Google da boş durmadı ve Android'de karanlık modu kullanıcıların beğenisine sundu. Daha önce bazı Android telefon üreticileri arayüzlerinde karanlık veya diğer adıyla gece moduna yer verse de, sonuç olarak iki işletim sisteminde karanlık mod özelliği standart olarak yer alıyor. Uygulama geliştiricileri de yazılımlarını bu özelliğe uyarlıyorlar. Facebook bünyesinde bulunan WhatsApp'a karanlık mod geliyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.10.2019
15:51
Güncelleme Tarihi: 11.10.2019
16:01
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