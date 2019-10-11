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'a karanlık mod geliyor! WhatsApp sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

Karanlık mod (Dark mode) artık standart özelliklerden biri haline geldi. yeni nesil işletim sistemi iOS 13'e karanlık modu eklerken, da boş durmadı ve 'de karanlık modu kullanıcıların beğenisine sundu. Daha önce bazı Android telefon üreticileri arayüzlerinde karanlık veya diğer adıyla gece moduna yer verse de, sonuç olarak iki işletim sisteminde karanlık mod özelliği standart olarak yer alıyor. Uygulama geliştiricileri de yazılımlarını bu özelliğe uyarlıyorlar. Facebook bünyesinde bulunan 'a karanlık mod geliyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 16:01
WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

Artık karanlık mod veya diğer isimleriyle Dark mode, gece modu iOS ve işletim sistemlerinde standart olarak yer alıyor. Halk arasında, uygulamayı 'siyah yapma' olarak da bilinen bu özellik kullanımda oldukça avantaj sağlıyor.

WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

Karanlık mod, karanlık ortamda kullanıcıların göz sağlığını korurken, OLED ekranlı cihazlarda şarj tüketimini düşürüyor.

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WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

Tabii ki uygulama geliştiricileri de iOS ve 'de bulunan karanlık moda kayıtsız kalmadı. Kısa süre önce Instagram'da karanlık mod kullanıcıların beğenisine sunulmuştu, şimdi sırada ise var.

WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

Aylık olarak 1,5 milyar aktif kullanıcı ve günlük 60 milyar mesaja sayısına ulaşan 'ta kullanıcılar artık karanlık moda kavuşacak. WhatsApp beta sürümünde karanlık mod ortaya çıktı.

WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

Yayınlanacak güncelleme sonrasında karanlık mod veya gece modu denilen bu özellik kullanıcılarına açık, karanlık ve sistem temelli olmak üzere üç farklı mod da sunulacak.

WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

karanlık mod özelliğinin bu sene sonuna kadar yayınlanması bekleniyor.

WhatsApp'a karanlık mod geliyor! WhatsApp Android sürümünde karanlık mod ortaya çıktı

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