Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Birçok insan WhatsApp üstünden mesajlaşıyor ve iletişim kuruyor. 2014 yılında tarafından satın alınan popüler servisi, içeriğine kattığı özelliklerle de kendinden söz ettiriyor. Geliştiriciler, WhatsApp'ın kullanımı daha esnek ve daha yararlı hale getirmek için elinden gelen çalışmaları yapıyorlar. WhatsApp'a birçok yeni özellik eklendi, ancak bununla birlikte WhatsApp'ta mevcut durumda pek bilinmeyen, gizli kalmış işe yarar özellikleri de var. İşte bu gizli özelliklerden bazılarını açıklıyoruz. Bakın neler varmış...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 11:38
WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

İşte işinize çok yarayacak o gizli özellikler...

WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

Önce veya iMessage'ı açın; ardından yazdığınız ama henüz göndermediğiniz metin ekrandayken Space tuşuna dokunun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

Klavyeden her şey silinecek ve siz dokunmaya devam ettiğiniz sürece imleci yazdığınız metnin herhangi bir yerine kolayca kaydırabileceksiniz!

WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

Kullandığınız telefonun şarjı son günlerde çabucak bitiyorsa bu ayarı kapatmakla işe başlayın!

WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

Önce Ayarlar'a girin.

WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

Ayarlar'a girdikten sonra iTunes & App Store ayarına girin.

WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...

Burada Güncellemeler ayarını mutlak suretle kapalı tutun. Böylece uygulamalar kendi kendine güncellenmeyecek ve haberiniz olmadan sürekli interneti kullanıyor olmayacaksınız. Ancak durun, daha bitmedi!

BİZE ULAŞIN