WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...
WhatsApp'ın bu özelliği çok işinize yarayacak! Öğrenince hemen deneyeceksiniz...
WhatsApp günlük yaşantımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Birçok insan WhatsApp üstünden mesajlaşıyor ve iletişim kuruyor. 2014 yılında Facebook tarafından satın alınan popüler mesajlaşma servisi, içeriğine kattığı özelliklerle de kendinden söz ettiriyor. Geliştiriciler, WhatsApp'ın kullanımı daha esnek ve daha yararlı hale getirmek için elinden gelen çalışmaları yapıyorlar. WhatsApp'a birçok yeni özellik eklendi, ancak bununla birlikte WhatsApp'ta mevcut durumda pek bilinmeyen, gizli kalmış işe yarar özellikleri de var. İşte bu gizli özelliklerden bazılarını açıklıyoruz. Bakın neler varmış...
Giriş Tarihi: 25.02.2019
11:31
Güncelleme Tarihi: 25.02.2019
11:38