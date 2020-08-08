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Yıldızın patlamasıyla ortaya çıktı! Evrendeki en yüksek miktar!

Bilim dünyası Güneş'i ve Güneş Sistemindeki diğer gezegenleri yakından araştırıyor. Bununla birlikte evrenin derinliklerini gözlemliyorlar. ABD'li bilim insanları, Dünya'dan 55 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan SN2019K adlı bir yıldızın patlaması (süpernovanın) nedeniyle evrende şu ana kadar gözlemlenen en yüksek miktardaki kalsiyumun dolaşıma çıktığını belirtti. Araştırmacılar, nadir görülen yıldız patlamalarının insan kemikleri ve dişlerinde bulunanlar da dahil olmak üzere evrendeki kalsiyumun yarısını oluşturduğu açıkladı.

Giriş Tarihi: 08.08.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020 17:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





