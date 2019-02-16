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Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

Bu sene içinde zaman yolcusu olduğunu iddia eden bazı insanlar ortaya çıktı ve gelecekle ilgili ilginç olaylardan bahsettiler. Birisi insan ırkının yok olacağını, bir diğeri ise uzaylılarla tanışacağımızı belirtti. Hatta Noah isimli zaman yolcusu yalan makinesi testinden de geçince sosyal medyada ilginç tartışmalar başlamıştı. 2018'in son günlerinde konusu yeniden gündeme geldi. Komplo teorisyenleri zamanda yolculuğun gerçek olduğunu ve bunun şu anda bir sır gibi saklandığını ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 16.02.2019 12:32 Güncelleme Tarihi: 16.02.2019 12:41
Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

Bu sene içinde binlerce yıl öncesine gittiğini veya gelecekten geldiğini iddia eden zaman yolcularının videoları ortaya çıktı. Bu insanlar yanlarında getirdikleri ilginç şeylerle zamanda yolculuk yaptıklarını kanıtlamaya çalıştı. Bu zaman yolcuları sosyal medyada tartışmaya da neden olmuştu.

Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

Şimdi başka bir tartışma daha var. Komplo teorisyenleri işin içine girdi ve bazı ilginç teorileri ileri sürdüler. Komplo uzmanları bazı gizli projelerin geliştirildiğini ve bunlardan birinin de zamanda makinesi olduğunu iddia ettiler. Zaman makinesiyle denemeler yapıldığını, ancak bunun sır gibi saklandığını söylediler.

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Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

İşin ilginç bir kısmı daha var ki, zaman makinesinin teknolojisi ise uzaylılardan geliyor! Evet bazı komplo teorisyenleri ve UFO avcıları, zaman makinesinin Dünya'ya düşen bir UFO'nun teknolojisinden yararlanılıp, geliştirildiğini düşünüyor.

Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

Komplo teorisyenlerinin bu ilginç iddialarına ise çoğu kişi inanmadı, ancak katılanlar veya doğru olabileceğini savunanlar da var.

Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

6000 YILINDAN GELDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Zamanda yolculuk yaptığını iddia edip bu görüntüleri paylaşan kadın dünyayı şaşkına uğrattı. Chloe isimli kadın 6 bin yılına gidip geldiğini iddia ediyor ve elindeki bitkiyi gösteriyor.

Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.

Zaman makinesinin gerçek olduğunu iddia ettiler!

Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor.

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