Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

ALAÇATI
Tatil severlerin en gözde destinasyonlarından biri olan Alaçatı yazın ilk günlerinde tatil yapmak için en doğru yer. Cumbalı taş evler, begonviller, mavi tahta sandalyeler ve Arnavut kaldırımlarıyla sıcak ve samimi bir atmosfer sunan Alaçatı, rüzgâr sörfü yaparak tatilinizi farklı bir deneyime dönüştürmenize de olanak sağlayacak. Cam gibi bir denizde yüzmenin keyfini de ancak yaşayanlar biliyor. Tüm gün deniz, kum, güneş üçlüsünde huzur bulduktan sonra Ege Mutfağı'nın leziz ama hafif mezeleriyle harika bir akşam geçirebilirsiniz.