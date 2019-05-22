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tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

Haziran ayının ilk günlerine denk gelen 'nda 1,5 gün izin alarak 9 günlük bir tatil, tüm yorgunluğunuzu alıp götürecek.

Giriş Tarihi: 22.05.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 22.05.2019 11:07
Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

Yazın ilk tatilini böyle erkenden yapınca yaz boyu tatil bekleme durumundan da kurtulacaksınız. 9 gün olduğu için de isterseniz güzel bir yurtdışı tatili isterseniz de her gün başka bir koyu gezeceğiniz bir tatil yapabilirsiniz. Hatta yurtdışında koy koy da gezebilirsiniz. İşte 9 günlük tatil boyunca bol bol keşif yaparken dinleneceğiniz tatil rotaları:

Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

ALAÇATI

Tatil severlerin en gözde destinasyonlarından biri olan Alaçatı yazın ilk günlerinde tatil yapmak için en doğru yer. Cumbalı taş evler, begonviller, mavi tahta sandalyeler ve Arnavut kaldırımlarıyla sıcak ve samimi bir atmosfer sunan Alaçatı, rüzgâr sörfü yaparak tatilinizi farklı bir deneyime dönüştürmenize de olanak sağlayacak. Cam gibi bir denizde yüzmenin keyfini de ancak yaşayanlar biliyor. Tüm gün deniz, kum, güneş üçlüsünde huzur bulduktan sonra Ege Mutfağı'nın leziz ama hafif mezeleriyle harika bir akşam geçirebilirsiniz.

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Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

AMALFİ

İtalya'nın gezilecek görülecek yerlerini bitirdiyseniz ya da kültür gezisi değil de yurtdışında bir deniz tatili yapmak istiyorsanız Amalfi tam da bu tatilde gidebileceğiniz bir destinasyon. Ne kadar çok turist gelirse gelsin yerliler yaşam tarzlarını hiç değiştirmedikleri için kendinizi turistik bir yere gitmiş gibi hissetmeden keyifli bir tatil yapacaksınız. Hem kasabadaki evlerin görüntüsü hem de mavi ile yeşilin adeta bir tablodan fırlamışçasına uyumunun manzarasında bulacağınız huzuru geride bırakmakta biraz zorlanabilirsiniz. Birçok sanatçının eserlerine konu olmuş Ravello'ya da uğramanızı tavsiye ederiz.

Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

KAŞ

Türkiye'de tatil deyince akla ilk olarak Antalya geliyor. Tabii bu durumdan ötürü çok kalabalık oluyor. Neyse ki Kaş sakin kalmayı başaran bir yer. Son zamanlarda ne kadar popüler bir destinasyon haline gelse de çılgın kalabalıklardan uzakta kalıyor ve gerçek olabileceğine inanmanın zor olduğu renkte sularıyla tatilcileri bekliyor. Özellikle Kaputaş Plajı'na mutlaka gitmelisiniz. Bu plajda bir kez denize girenin bir daha başka bir denizi beğenmediğini bile söylüyorlar. Bir deprem yüzünden sular altında kalan Simena Antik Kenti'nin bulunduğu Kekova da gezilecek yerler listenizde olmalı.

Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

ODESSA

Vize işlemleriyle uğraşmadan tatil yapmak isteyenler sadece yeni kimlik kartlarıyla gidebilecekleri Odessa'yı tercih edebilirler. Odessa hem gezebileceğiniz hem de deniz tatili yapabileceğiniz bir destinasyon olduğu için 9 günlük tatili dolu dolu geçireceksiniz. İlk gününüzü Potemkin Merdivenleri, Katakomblar ve Opera Binası görebileceğiniz bir kültür gezisine ayırın. Odessa'da tüm hareketliliğinin kalbi olan Deribasovskaya Caddesi'nde alışveriş yapmayı da unutmayın. Sonra kendinizi Odessa'nın tüm plajlarını keşfetmeye adayabilirsiniz. Arkadia Plajı'nın Odessa'nın en meşhur plajı olduğunu da belirtelim.

Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

ÇAMLIHEMŞİN

Bu 9 günde illa deniz tatili yapmak zorunda değilsiniz. Yeşile ve oksijene doyacağınız bir Karadeniztatili de yapabilirsiniz. Fırtına Deresi'nin gürül gürül akan sularının yanına Kaçkar Dağları'nın yemyeşil eteklerine kurulmuş Çamlıhemşin, Milli Park'ın sınırlarında olduğundan doğal yaşam bozulmamış. Durum böyle olunca da 9 gün sonunda dönerken bu hayatı bırakmak istemeyip ani kararlar alabilirsiniz. "Doğa, huzur tatili tamam da biraz da heyecan olsun" derseniz de Fırtına Deresi'nde rafting yapabilirsiniz. Mıhlama, Hamsili Pilav ve bolca mısır ekmeği yemeden de dönmeyin.

Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

BEYRUT

Vizeyi dert etmeden yurt dışı tatili yapmak istiyorsanız ama daha önce Odessa'ya gittiyseniz Beyrut'u tercih edebilirsiniz. Orta Doğu'nun en güzel şehirlerinden olan Beyrut modern bir yapıya sahip ama iç savaş döneminde kurşunlanmış ya da bombalanmış evleri de görmek mümkün. Tabii bu durum Beyrut'un atmosferine mistik bir dokunuş kattığı için tatiliniz daha da güzel geçecek. Şehirde gezip görebileceğiniz çok fazla yer olduğu gibi deniziyle büyüleyen plajlar da var. Güvercin Kayaları'nda fotoğraf çektirmeden dönmeyin.

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