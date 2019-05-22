Ramazan Bayramı tatilinizi değerlendirebileceğiniz yerler

AMALFİ

İtalya'nın gezilecek görülecek yerlerini bitirdiyseniz ya da kültür gezisi değil de yurtdışında bir deniz tatili yapmak istiyorsanız Amalfi tam da bu tatilde gidebileceğiniz bir destinasyon. Ne kadar çok turist gelirse gelsin yerliler yaşam tarzlarını hiç değiştirmedikleri için kendinizi turistik bir yere gitmiş gibi hissetmeden keyifli bir tatil yapacaksınız. Hem kasabadaki evlerin görüntüsü hem de mavi ile yeşilin adeta bir tablodan fırlamışçasına uyumunun manzarasında bulacağınız huzuru geride bırakmakta biraz zorlanabilirsiniz. Birçok sanatçının eserlerine konu olmuş Ravello'ya da uğramanızı tavsiye ederiz.