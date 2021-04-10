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Haberler Galeri 10 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 10 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 10.04.2021 18:26 Güncelleme Tarihi: 10.04.2021 18:54

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'de 2020 yılının ilk aylarında ortaya çıkan ve günümüze kadar etkilerini sürdüren kovid-19 virüsü ile ilgili "" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde tespit edilen ilk vakadan bu yana son dakika olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını kamuoyuyla paylaşıyor. Paylaşılan en son korona tablosuna göre 55 bin 791 kişi covid-19 tanısıyla tedavi altına alındı. Bu bilgilerle (10 Nisan 2021 Cumartesi) merak edilerek açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika ve tüm haberler.

10 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 10 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

Küresel anlamda pandemi oluşturarak çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan covid-19 virüsüyle ilgili "son dakika koronavirüs" yurt ve dünyadan gelmeye devam ediyor. 'de 11 Mart 2020 tarihinde ilk vaka teşhisinden bu yana resmi internet sitesi üzerinden en son Türkiye corona virüs tablosu verileri paylaşılmaya devam edilirken (10 Nisan 2021 Cumartesi) bugünkü corona virüsü vaka, ölüm ve hasta sayısı verilerini öğrenmek isteyenler 9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SON DAKİKA 10 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU - GÜNLÜK KORONA VAKA SAYISI

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden son dakika olarak paylaşılan Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamlarının yer aldığı verileri henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığı anda burada olacak.

10 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 10 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

9 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 791
  • HASTA SAYISI: 2.408
  • VEFAT SAYISI: 253
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 786

İşte son 3 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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10 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 10 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

8 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 941
  • HASTA SAYISI: 2.316
  • VEFAT SAYISI: 258
  • İYİLEŞEN SAYISI: 37 bin 914

10 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 10 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

7 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 54 bin 740
  • HASTA SAYISI: 2.203
  • VEFAT SAYISI: 276
  • İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 503
10 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 10 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

6 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 49 bin 584
  • HASTA SAYISI: 2.003
  • VEFAT SAYISI: 211
  • İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 498

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