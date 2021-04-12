12 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 12 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Küresel çapta salgın oluşturan covid-19 pandemisi ile ilgili yurt ve dünyadan "corona virüsü son dakika" başlığı altında son dakika haberleri peş peşe geliyor. 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk olarak vaka tanısı konulan covid-19 virüsü nedeniyle yayınlanan en son korona tablosuna göre 50 bin 678 kişi tedavi altına alındı. Bu bilgilerle Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyuna duyurmayı sürdürürken (12 Nisan 2021 Pazartesi) corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısını öğrenmek isteyenler 12 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 12 Nisan korona tablosu ve en son haberler.