11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde etkilerini gösteren corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye'de tanısı konulan ilk vakadan bugüne kadar olduğu gibi bugün de Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla bugünkü vaka, ölüm ve hasta sayısı detaylarını içeren günlük koronavirüs son durum verileri 17 Mart koronavirüs tablosu ile kamuoyuna duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı son dakika olarak açıkladığı Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı verileriyle "17 Mart koronavirüs tablosu" detayları