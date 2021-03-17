Sağlık Bakanlığı son dakika paylaşıyor! İşte 17 Mart koronavirüs tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri...

2020 yılının Mart ayından günümüze kadar etkilerini sürdüren corona virüsü pandemisiyle ilgili yurt ve dünyadan son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı resmi sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, günlük koronavirüs son duruma ilişkin vaka, ölüm ve hasta sayısı bilgileri "17 Mart koronavirüs tablosu" ile son dakika olarak duyuruluyor.

SON DAKİKA! 17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı son dakika olarak paylaştığı 17 Mart koronavirüs tablosu ile Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı - ölüm sayısı bilgileri şöyle;