18 Nisan koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 18 Nisan korona tablosu ile Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Küresel anlamda salgın oluşturan ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan covid-19 pandemisine ilişkin "corona virüsü son dakika" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020 tarihinde vaka tanısı konulan covid-19 ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı en son korona tablosuna göre 62 bin 606 kişi, kovid-19 nedeniyle tedavi altına alındı. Bu bilgilerle Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ile duyurulmaya devam ediyor. (18 Nisan 2021 Pazar) corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı öğrenilmek istenerek 18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Nisan korona tablosu ve günlük en son haberler.