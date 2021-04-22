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Haberler Galeri 22 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 22 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri
Giriş Tarihi: 22.04.2021 18:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 18:49

son dakika paylaşılıyor! ile bugünkü ’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Küresel anlamda 1 yılı aşkın süredir etkilerini sürdüren ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine sebep olan kovid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. son dakika olarak duyurduğu verilerine göre 61 bin 967 kişi covid-19 tanısıyla tedavi altına alındı. Öte yandan (22 Nisan 2021) , verileri merak edilerek açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Yerli ve yabancı ajanslardan gelen "" gelişmeleriyle birlikte 22 Nisan koronavirüs tablosu aracılığıyla 'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

22 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 22 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

Asya ve Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmasının ardından 11 Mart 2020 tarihinde 'de ilk vakası teşhis edilen covid-19 virüsüne ilişkin yurt ve dünyadan "son dakika koronavirüs" haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İlk vakadan bu yana günlük korona son durum ile ilgili son dakika olarak en güncel koronavirüs tablosunu kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bu bilgiler ışığında Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamlarını öğrenmek isteyenler açıklandı mı? sorusu üzerinden yoğun araştırmalarını sürdürüyor.

22 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 22 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

tarafından son dakika haberi olarak günlük düzende paylaşılan, en güncel verilerin yer aldığı , henüz yayımlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşıldığı anda bugünkü korona son durum verileri burada olacak.

21 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 967
  • HASTA SAYISI: 2 bin 932
  • VEFAT SAYISI: 362
  • İYİLEŞEN SAYISI: 52 bin 213

İşte son 5 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

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22 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 22 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

20 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 61 bin 028
  • HASTA SAYISI: 2 bin 895
  • VEFAT SAYISI: 346
  • İYİLEŞEN SAYISI: 55 bin 592
22 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 22 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

19 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 149
  • HASTA SAYISI: 2 bin 862
  • VEFAT SAYISI: 341
  • İYİLEŞEN SAYISI: 48 bin 947
22 Nisan koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 22 Nisan korona tablosu ile bugünkü Türkiye’de corona virüsü vaka sayısı verileri

18 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 55 bin 802
  • HASTA SAYISI: 3 bin 101
  • VEFAT SAYISI: 318
  • İYİLEŞEN SAYISI: 43 bin 856
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