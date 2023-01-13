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Haberler Galeri 250 yıllık tarih hayat buluyor: Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak
Giriş Tarihi: 13.01.2023 15:05 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 15:28

250 yıllık tarih hayat buluyor: Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

Tarihi 250 yılı aşan, İstanbul'un simge yapılarından Rami Kışlası, Türkiye'nin ve İstanbul'un bilgi toplumuna açılan penceresi olacak ve toplumun kültürel, eğitsel ve sanatsal ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ve farklı bir mekan olarak yeni yüzüyle bugün açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rami Kütüphanesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, eğitim ve kültür başta olmak üzere, ülkemizi küresel düzeyde marka haline getirmek için çalışıyoruz. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz Rami Kütüphanemizi de işte bu yürüyüşte yeni bir halka, yeni bir safha olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

KORAY TAŞDEMİR
250 yıllık tarih hayat buluyor: Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

Açılış öncesi Rami Kütüphanesi Genel Koordinatörü Osman Zorlu, Türkiye'nin en büyük "Atatürk ihtisas kütüphanesi" de olacak kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulundu. Zorlu, "2 milyonluk bir kitap arşivine sahibiz raflarda da yaklaşık 300 yüz bin adet kitap olacak.

250 yıllık tarih hayat buluyor: Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

Türkiye'nin en büyük arşivlerinden biri olacak. İstanbul'un en büyük kütüphanesi olduğu şüphesiz. Avrupa'nın sergi kütüphanelerinden biri. 110 bin metrekare alana yayılmış bir kütüphane burası.

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250 yıllık tarih hayat buluyor: Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

Dünyada metrekare olarak ilk 3'te. 4 bin 200 kişilik çalışma kapasitesiyle yine aynı zamanda dünyanın en büyük çalışma kapasitesine sahip ilk 3'te yer alan bir kütüphane.

Başkan Erdoğan'dan Rami Kütüphanesi paylaşımı | Video

250 yıllık tarih hayat buluyor: Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

Peyzaj alanımız 51 bin metrekare. Bu 51 bin metrekare kapalı peyzaj alanı olarak dünyanın en büyük kütüphanesi şu anda. Böyle bir rekora da sahibiz." dedi.

250 yıllık tarih hayat buluyor: Rami Kütüphanesi, her yaşa özel bölümleriyle kitapseverleri ağırlayacak

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Osman Zorlu şu bilgileri de verdi: "Yazma eserler şifahanemiz var. Yaklaşık 700-800 yıllık yazmaları restore edip, muhafaza altına alınan bir yer burası. 22 bin kitaplık Atatürk İhtisas Kütüphanemiz var.

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