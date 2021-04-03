Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri bilindiği üzere 29 Mart tarihli kabine toplantısının ardından yeniden güncellenmişti. Bu kapsamda normalleşme adımlarıyla beraber bir süredir uygulanmayan Cumartesi kısıtlaması İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde geri döndü. 81 il genelinde hafta içi kısıtlaması devam ederken vatandaşlar bugün sabah saatlerinden itibaren "Bugün Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?" sorusuna ait yanıtı araştırıyor. 3-4 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge kapsamında duyurulmuştu.

BUGÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? İŞTE KISITLAMA OLAN VE OLMAYAN İLLER LİSTESİ!

Vakalarda son dönemde yaşanan rekor seviyedeki artışın sonrasında Normalleşme süreci adeta durduruldu ve birçok alanda kısıtlamalar geri döndü. Bunlardan en önemlisi ise hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatlerinde uygulanan değişiklik oldu. Cumartesi günü kısıtlama olan illerde ikamet eden vatandaşlar yeni kararların ardından yaşanacak ilk hafta sonunda detayları merak ediyor.