ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD Başkanı Trump, Suriye'yi vurma emri verdi. ABD, Tomahawk füzeleri ile saldırı başladı. 'Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk füzeleri daha önce Afganistan, Irak ve Libya'da da kullanılmıştı. İşte Tomahawk'ın özellikleri...
Giriş Tarihi: 14.04.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 11:06
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ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
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ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?