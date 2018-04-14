ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

ABD son derece teknolojik olan Tomahawk füzelerini daha önce de kullanmıştı. Ancak Suriye'de DEAŞ'a yönelik operasyonlarda savaş uçaklarını kullanan ABD, bu kez Akdeniz'de bulunan savaş gemisinden gönderdiği Tomahawk füzelerini tercih etti. ABD'nin bu tercihinin sebebi ise Rusya'nın S-400 uçaksavarlarına hedef olmamak.