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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

Başkanı Trump, 'yi vurma emri verdi. ABD, füzeleri ile saldırı başladı. 'Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk füzeleri daha önce , ve 'da da kullanılmıştı. İşte Tomahawk'ın özellikleri...

Giriş Tarihi: 14.04.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 14.04.2018 11:06
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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

son derece teknolojik olan füzelerini daha önce de kullanmıştı. Ancak 'de DEAŞ'a yönelik operasyonlarda savaş uçaklarını kullanan ABD, bu kez Akdeniz'de bulunan savaş gemisinden gönderdiği Tomahawk füzelerini tercih etti. ABD'nin bu tercihinin sebebi ise Rusya'nın S-400 uçaksavarlarına hedef olmamak.

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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

son derece teknolojik olan füzelerini daha önce de kullanmıştı. Ancak 'de DEAŞ'a yönelik operasyonlarda savaş uçaklarını kullanan ABD, bu kez Akdeniz'de bulunan savaş gemisinden gönderdiği Tomahawk füzelerini tercih etti. ABD'nin bu tercihinin sebebi ise Rusya'nın S-400 uçaksavarlarına hedef olmamak.

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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

Kızılderililerin kullandığı savaş baltasına verilen ad olan ""ın, Ordusu'ndaki manası ise, hava şartları ne olursa olsun, gece ve gündüz kullanılabilen, denizaltı, deniz ve hava platformlarından atılabilen 1104 km menzilli "cruise" (seyir) füzesi. 'Kızılderili baltası' anlamına gelen Tomahawk, gemi ve denizaltılardan atılıyor. Nükleer başlık tayışabiliyor.

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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

'nin sadece İngiltere ile paylaştığı füzelerin her biri 500 bin dolardan, 1.4 milyon dolara kadar yükselebiliyor. Uzunluğu: 5.5-6.25 metre, ağırlığı 1315-1587 kilo, çapı 51.81 cm, menzili 2500 km.

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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

füzesi, 450 kilo patlayıcı taşıyabiliyor ve saatte 880 km hıza ulaşıyor. Akıllı füze olarak adlandırlan Tomahawk füzeleri, alçak irtifadan yeryüzüne paralel hareket ediyor, engellerin çevresinden dolanıyor ve radara yakalanmıyor.

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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD'nin kullandı��ı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

Sığınaklar, radarlar, komuta merkezleri saldırılarında kullanılıyor. füzelerinin ateşlendiği o anlar böyle görüntülenmişti.

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'nin kullandığı füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?
ABD'nin kullandığı Tomahawk füzesi nedir? Özellikleri nelerdir?

Kara hedeflerine karşı kullanılan füze, genellikle hava savunma ve haberleşme tesislerine karşı kullanılıyor. Arazi izlerini karşılaştırarak hedefine kilitlenen sistem, hafızasında bulunan referans haritayı, üzerinde seyir halinde olduğu arazi ile karşılaştırıp kendi konumunu belirliyor. Son aşamada güdümleme ise, DSMAC sistemi tarafından hedefin resmini hafızadaki eşiyle karşılaştırılarak yapılıyor.

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