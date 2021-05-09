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Giriş Tarihi: 09.05.2021 23:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 23:48

Anneler Günü sürprizi! 'ne yansıtıldı

"Anneler Günü" nedeniyle 'nin 81 ilinden sosyal medya aracılığıyla gönderilen annelerin fotoğrafları 'ne yansıtıldı. Resimler içerisinde, Başkan ile rahmetli annesi ve 'le annesi 'ın da fotoğrafları yer aldı.

Anneler Günü sürprizi! Galata Kulesi'ne yansıtıldı

Beyoğlu Belediyesi, "Anneler Günü" dolayısıyla İstanbul'un simgelerinden olan tarihi 'ni 'nin 81 ilindeki annelerin fotoğraflarıyla renklendirdi. Saat 20.23'te başlatılan etkinlikte ilk olarak Gazi 'ün annesi ve Cumhurbaşkanı 'ın annesinin fotoğrafları yansıtıldı. Ayrıca, genç şehit Eren Bülbül ile annesi ve Diyarbakırlı annelerin görüntülerine yer verildi.

Anneler Günü sürprizi! Galata Kulesi'ne yansıtıldı

"ANNE BİZİM İÇİN VATANDIR"
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaptığı açıklamada, "Bugün Dünya Anneler Günü. Bu vesileyle biz de annelerimizin fotoğraflarını Galata Kule'mize yansıtacağız. Bizim medeniyet anlayışımızda anne çok kutsaldır. Anne bizim için vatandır. Annelerimiz her zorluğa karşı sağlam durur. Geçen 23 Nisan'da nasıl onların çocuklarının bayramlarını burada kutladıysak şimdi de annelerininkini kutluyoruz."

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Anneler Günü sürprizi! Galata Kulesi'ne yansıtıldı

"Şehitlerimizin, Gazi 'ün ve Cumhurbaşkanı 'ın annesinin görüntüleri de Galata Kulemizde yer alacak. Hayatının baharında oğlunu şehit veren Eren Bülbül'ün annesi, Ayşe annemizle görüştüğümüzde bize, Eren'in Anneler Günü'nde ona dağdan bayırdan çiçekler topladığını söyledi. Biz de bu hatıraları yad etmek istiyoruz. Ayrıca görüntüler arasında çocuklarına hasret olan Diyarbakırlı anneler de olacak. Bugün bizim için çok anlamlı. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

Anneler Günü sürprizi! Galata Kulesi'ne yansıtıldı
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Anneler Günü sürprizi! Galata Kulesi'ne yansıtıldı
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