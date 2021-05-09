Anneler Günü sürprizi! Galata Kulesi'ne yansıtıldı

"Şehitlerimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin görüntüleri de Galata Kulemizde yer alacak. Hayatının baharında oğlunu şehit veren Eren Bülbül'ün annesi, Ayşe annemizle görüştüğümüzde bize, Eren'in Anneler Günü'nde ona dağdan bayırdan çiçekler topladığını söyledi. Biz de bu hatıraları yad etmek istiyoruz. Ayrıca görüntüler arasında çocuklarına hasret olan Diyarbakırlı anneler de olacak. Bugün bizim için çok anlamlı. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.