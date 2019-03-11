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Bakan Albayrak, 'da esnaf ziyaretinde bulundu

Giriş Tarihi: 11.03.2019 19:19 Güncelleme Tarihi: 11.03.2019 19:41
Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Hazine ve Maliye Bakanı , 'da esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Bakan Albayrak, 'da Bulgurlu Caddesi ve Ünalan Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Ziyarete Albayrak'ın yanı sıra AK Parti Üsküdar Belediye Başkan Adayı Hilmi Türkmen de katıldı.

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Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Sokaktaki vatandaşlarla sohbet eden Bakan Albayrak, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Somalili bir gencin Bakan Albayrak'la fotoğraf çekilmek etmesi de dikkati çekti.

Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Bakan Albayrak, ayrıca ziyaret esnasında karşılaştığı çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Albayrak'ın esnaf ziyareti sırasında yaşlı bir vatandaş da hayır duasında bulundu.

Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu

Vatandaşlarla yakından ilgilenerek taleplerini dinleyen Bakan Albayrak, daha sonra Valide Sultan Gemisi'nde gençlerle bir araya geldi.

Bakan Albayrak, Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulundu
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