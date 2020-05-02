BAKAN KOCA SON DAKİKA DUYURDU! 1 Mayıs Türkiye Corona virüsü vaka ve ölüm sayısı: Türkiye illere göre vaka dağılımı ve canlı harita...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkarak tüm dünyaya akılalmaz bir hızla yayılım gösteren corona virüsüne ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan coronavirüs pandemisine ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak Türkiye vaka ve ölüm sayılarına ilişkin son durum bilgileri sunmaya devam ediyor. 1 Mayıs Türkiye corona virüsü vaka ve ölüm sayısı ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son bilgilerle koronavirüsü canlı harita ve tüm detayları öğrenebilirler. İşte 1 Mayıs corona virüsü vaka sayısı ve illere göre vaka dağılımı bilgileri ve son dakika detayları…