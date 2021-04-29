Bakanlıktan 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesi: Sokağa çıkma yasağı ne zaman, yasak saat kaçta başlıyor ve kimler muaf?

Ülkemizde günlük vakaların 40 bini aşkın seviyelerde seyretmesi nedeniyle ülke genelinde 17 günlük sokağa çıkma yasağı yani "tam kapanma" kararı alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 Nisan tarihli kabine toplantısı sonrası alınan yeni kısıtlama kararlarını bir bir duyururken ardından ise İçişleri Bakanlığı genelgesi yayımlanmış ve "17 Günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, saat kaçta başlıyor?" sorularına ilişkin yanıt da verilmişti. Bugün başlayacak olan tam kapanma sürecinde binlerce kişi 17 günlük sokağa çıkma yasağı genelgesine dair detayları merak ediyor. İşte tam kapanma sürecine dair tüm detaylar…