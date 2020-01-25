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Başkan deprem bölgesinde

Başkan , dün 6,8 şiddetinde deprem ile sarsılan 'a gitti. Burada göçük altında kalan anne ve oğlunun cenaze namazına katılan Başkan Erdoğan, şehirde incelemelerde bulunacak.

Giriş Tarihi: 25.01.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 25.01.2020 16:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde

Başkan , dün 6,8 şiddetinde deprem sarsılan 'a gitti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde

İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere 'a gitti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde

Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde
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