Başkan Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesinde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 6,8 şiddetinde deprem ile sarsılan Elazığ'a gitti. Burada göçük altında kalan anne ve oğlunun cenaze namazına katılan Başkan Erdoğan, şehirde incelemelerde bulunacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün 6,8 şiddetinde deprem sarsılan Elazığ'a gitti. İstanbul'daki DEİK 33. Olağan Genel Kurulu programını iptal eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Elazığ'a gitti. Erdoğan, depremden etkilenen bölgelerde inceleme yapacak, yetkililerden bilgi alacak.