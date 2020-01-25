Web TV Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze namazına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elazığ'da cenaze namazına katıldı

25.01.2020 | 15:52

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden 2 kişinin Mevlana Camisi'ndeki cenaze törenine katılıyor.

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