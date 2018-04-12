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Başkentray Açılış Töreni'nden yansıyan kareler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkentray açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Suriye'deki güçlerin bilek güreşi savaşına çevirmesinden son derece rahatsızız. Dün Trump ile görüştüm. Bugün Putin ile görüşeceğim. Bu kimyasal katliamı nasıl durdururuz onu konuşacağım" dedi. Boğaz'daki kazaya da değinen Erdoğan, "'u yapmamız kaçınılmaz hale geldi" dedi. Erdoğan açılışı yapılan Başkentray'ın 23 Nisan dahil olmak üzere o tarihe kadar ücretsiz olacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 12.04.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 13:12
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Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!
Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!

ERDOĞAN'IN KONUŞMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

Ankara'da metro konforunda hizmet verecek Başkentray'ın ülkemize, şehrimize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde emeği olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayaş ile Sincan arasında çalışacak Başkentray'ı kullanacak arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum. Üçüncü banliyo hattımızı hayata geçirdik. Ankara'nın pek çok altyapısıyla birlikte şehrin iki ucu bu hatla birleşiyordu.

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Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!
Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!

YEPYENİ BİR ULAŞIM AĞI KURDUK

Biz modern ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yepyeni bir ulaşım ağı kurduk. Ankara'ya iftiharla anılacak bir banliyo hat kazandırdık. Kayaş'tan Sincan'a 49 dakikada gidilmesini sağlayacak, Eryaman, Gar mesafesini de kısaltıyor. İlk başta 15 dakikada bir olacak trenin süresi, zamanla 5 dakikaya kadar indirilebilecek. Bu muhteşem katılım bu projenin önemini ortaya koyuyor.

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Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!
Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!

ANKARA'YA ŞEHİRCİLİK AÇISINDA ÇAĞ ATLATTIK

Ankara'ya şehircilik açısında çağ atlattık. Sokakları pislikten geçilmeyen Ankara'dan, Başkent olan Ankara'ya geliyoruz. Bakın geldik demiyorum, geliyoruz. Her yer pırıl pırıl olacak, benim vatandaşımda burada konforlu bir hayat yaşayacak. Kayaş şehrin en ucu olması hasebiyle gelişimden geç yararlanmış bir şehirdir. Buna rağmen şu şehrin tepesindeki derme çatma gecekonduların dili olsa da geçmişi anlatsa. 1970'lerde yoksulluğun ve terörün sıkıştırdığı Kayaş, Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin göstergesidir.

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Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!
Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!

GENÇLERE ESKİ ANKARA'YI ANLATMAK ZOR

Gençlere eski Ankara'yı anlatmak zor. Aylarca haftalarca, aylarca su akmamasının ne demek olduğunu bilmezler. Arıza ve bakım nedeniyle birkaç saatlik veya 1-2 gün su akmadığında hayat nasıl alt üst oluyor değil mi? Tüp kuyruklarında beklemenin nasıl bir şey olduğunu anlayamazlar. Doğalgaz ile ısınan, çakmağı çakınca yanan ocak bulunan evde yaşayana bunları anlatmak kolay değil. Başkentray ile, neredeyse her kapıda bulunan otomobil ile ulaşım kolaylığı yaşıyorlar. Ağabeylerinizi, babalarınızın ömrü birkaç saatte bir gelen otobüsü, treni beklemekle geçti. Araba zengine mahsus, uçağa binmek rüyalarda görünüyordu. Havayolunu halkın yolu haline getirdik.

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Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!
Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!

MALAZGİRT'TEN BU YANA TARİHİMİZİ ÇOK İYİ ÖĞRENİN

Özellikle gençlerimizden şunu rica ediyorum. Gençler, peygamber efendimizden bugüne medeniyetimizi lütfen çok iyi öğrenin. Gençler, Malazgirt'ten bu yana tarihimizi çok iyi öğrenin. Yakın dönemi de çok iyi öğrenin. O zaman kimin hizmet ettiğini, kimin takoz olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Ülkemizi böyle bir nesile emanet edebiliriz. Aksi takdirde yandık demektir. Önümüzde şimdi 2019 var.

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Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!
Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!

4123 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu topraklarda yaşamanın bir bedeli var, bin yıldır bu bedeli ödüyoruz. Güney komşularımızda yaşananlar yüzünden üstlendiklerimiz bir bedel ödemedir. Kısa sürede Fırat Kalkanı'nı hallettik. Afrin'i sordum, Afrin'de 4123 teröristi etkisiz hale getirdik. Kuzey Irak'ta 337 teröristi etkisiz hale getirdik.

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Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!
Başkentray açılış töreni'nden yansıyan kareler!

Hatay'daki ziyarete katılan sanatçılara şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Onlar dedi ki, biz Mehmetçik'in yanndayız. Ama Bay Kemal bunu hazmedemedi. Ya Bay Kemal vatan millet mevzu olduğunda neyi hazmetti ki.

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