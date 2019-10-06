Etnospor'un son gününde renkli görüntüler!

İLGİMİZİ EN ÇOK ATLI SPORLAR ÇEKİYOR



Eşi ve çocuklarıyla özellikle atlı gösterileri takip ettiklerini ifade eden Ümit Doğan, "Çok güzel. Geçen senelerde de gelmiştik. Gerçekten kültürümüzü görüyoruz burada. Çok memnunuz böyle bir etkinlik yapıldığı için. İlgimizi en çok atlı sporlar çekiyor. Bunun için buradayız. Muhtemelen de akşama kadar atlı sporlar bölgesinde duracağız" dedi.