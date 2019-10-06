Etnospor'un son gününde renkli görüntüler!
3-6 ekim tarihleri arasında Yeşilköy
Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşen ve Dünya Etnospor Konfederasyonu(DEK) tarafından düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde birbirinden renkli ve heyecanlı anlar yaşandı. Etnospor heyecanını doyasıya yaşayanlar arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak da vardı.
Giriş Tarihi: 06.10.2019
15:55
Güncelleme Tarihi: 06.10.2019
17:05
Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklar her zaman olduğu gibi festivalin keyfini çıkaranların başında geldi. Etnospor heyecanını doyasıya yaşayanlar arasında
Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak da vardı.
Daha önce okçuluk eğitimi de alan Ömer Tayyip Erdoğan ile Ahmet Akif Albayrak'ın festivalde ilgi gösterdikleri geleneksel spor dallarının başında okçuluk sporu geldi. Etnospor Kültür Festival alanını gezmelerinin ardından iki kuzen soluğu Okçular Vakfı tarafından oluşturulan Ok Savaşları alanında aldı.
Yaklaşık yarım saat süren ok savaşı hayli heyecanlı ve keyifli anlara sahne oldu. Ömer Tayyip ve Ahmet Akif'in okçuluk eğitimi almaları nedeniyle okları ustalıkla nişanladıkları gözlendi. Centilmence bir yarış içinde geçen ve omuz omuza mücadele eden Ömer Tayyip ve Ahmet Akif'in takımı ok savaşını 15'e 9 kazanmayı başardı.
Ömer Tayyip ve Ahmet Akif'in okçuluk eğitimi almaları nedeniyle okları ustalıkla nişanladıkları gözlendi.
KARABAĞ ATLARININ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
Dünyanın geleneksel sporlarını buluşturan festivalde Azerbaycan'dan getirilen Karabağ atlarının gösterisi ve atlı cirit gösterileri büyük ilgi topladı. Dört gün süren organizasyonda geleneksel sporların yanı sıra vatandaşlar, geleneksel lezzetleri tadabilecekleri çadırları da ziyaret ediyor.
İLGİMİZİ EN ÇOK ATLI SPORLAR ÇEKİYOR Eşi ve çocuklarıyla özellikle atlı gösterileri takip ettiklerini ifade eden Ümit Doğan, "Çok güzel. Geçen senelerde de gelmiştik. Gerçekten kültürümüzü görüyoruz burada. Çok memnunuz böyle bir etkinlik yapıldığı için. İlgimizi en çok atlı sporlar çekiyor. Bunun için buradayız. Muhtemelen de akşama kadar atlı sporlar bölgesinde duracağız" dedi.