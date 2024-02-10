Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 10.02.2024
17:53
Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!
Kahramankazan Belediyesi tarafından inşa edilen öğrenci yurdunun açılışına katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "5 yılda Allah nasip ederse Kazan'da resimlerimiz değil eserlerimiz ve hizmetlerimiz olacak" dedi. Mansur Yavaş'ın köylere suyla ilgili verdiği sözlere değinen Altınok, "Şu an köylerimizde su aboneliğine ne istiyorlar? 30 bin lira... Ne oldu? Hani köylerde sayaçları sökecektin Sayın Yavaş?" dedi.