Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!

YARDIMLARIN MİKTARI ARTACAK

Sosyal yardım projelerini anlatan Altınok, "Bu arada Kazan'daki esnafımıza da müjdeler olsun. Emekliye verdiği 1000 liranın yerine 500 lira vereceğiz. Et parası diye verdiği 400 liranın yerine 2 bin 500 lira vereceğiz. vatandaşımız isterse kasaptan etini alsın, isterse sütünü alsın, isterse yoğurdunu, peynirini alsın. Ama bu parayı nerede harcayacak biliyor musunuz? Sadece Kazan'da harcayacak. Doğalgaz yardımı 500 yüz lira veriyor biliyorsunuz. Doğalgaz desteğini 500 liradan 1000 liraya çıkaracağız. Allah nasip ederse vekaleti , emaneti verdiğinizde 15 Nisan'da vatandaşlarımızın hesabına bu paralar yatacak." dedi.

"DESTAN YAZMA ZAMANI"

Altınok 20 yıl boyunca Keçiören'de uyguladığı belediyeciliği Ankara'da da uygulayacaklarını ifade ederek, "Kalesiyle, şelaleleriyle, Deniz Dünyası'yla... Atatürk Cumhuriyet Kule'mizi yakında açacağız. Parklar, bahçeler, spor tesisleri bir destan yazdık belediyecilikte. Şimdi o destanı Ankara'da yazma zamanı. Cumhur İttifakı'yla; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle..." dedi.