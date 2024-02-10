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Haberler Galeri Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:49 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 17:53

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!

Kahramankazan Belediyesi tarafından inşa edilen öğrenci yurdunun açılışına katılan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "5 yılda Allah nasip ederse Kazan'da resimlerimiz değil eserlerimiz ve hizmetlerimiz olacak" dedi. Mansur Yavaş'ın köylere suyla ilgili verdiği sözlere değinen Altınok, "Şu an köylerimizde su aboneliğine ne istiyorlar? 30 bin lira... Ne oldu? Hani köylerde sayaçları sökecektin Sayın Yavaş?" dedi.

TOLGA ÖZLÜ
Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!

Açılış törenine Turgut Altınok ile birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Ankara Milletvekilleri katıldı.

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!

"ALTYAPISI, KANALİZASYONU, EKSİK OLAN ÜSTYAPISI, ASFALTI YAPILACAK"

Açılışta konuşan Altınok Kahramankazanlılara projelerini anlatarak, "5 yılda Allah nasip ederse Kazan'da resimlerimiz değil eserlerimiz ve hizmetlerimiz olacak. Altyapısı, kanalizasyonu, eksik olan üstyapısı, asfaltı yapılacak. Nüfusu çok olan, çocuk ve gençlerimizin olduğu köylerimizde spor tesisleri yapacağız. Halı sahaları yapacağız, basketbol sahalarını yapacağız, voleybol sahalarını yapacağız." dedi.

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Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!

"ŞEHİTLER VE GAZİLER DİYARI KAHRAMANKAZAN..."

Turgut Altınok Kahramankazan'da 15 Temmuz hain darbe girişimini hatırlattı. Altınok, "15 Temmuz'da Kahramankazan vatanına, milletine, bayrağına, devletine sahip çıktı. Atatürk'ün 'ya istiklal ya ölüm! Türk millet esareti kabul etmez' diyerek başlattığı Milli Mücadele ruhu, ateşi 15 Temmuz'da Kazan'da yine yandı, yakıldı. 'Vatanımızı, milletimizi, ülkemizi, devletimizi canımız pahasına vermeyiz' diyen şehitler ve gaziler diyarı Kahramankazan..." diye seslendi.

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!

"HANİ KÖYLERDE SAYAÇLARI SÖKECEKTİN KÖYLERİMİZDE SU ABONELİĞİNE 30-40 BİN LİRA İSTİYORLAR"

Altınok, ABB'nin köylerdeki şu abonelik ücretlerinin fahiş rakamlar olduğunu belirterek, "Şu an köylerimizde su aboneliğine ne istiyorlar? 30 bin lira... Ne oldu? Hani köylerde sayaçları sökecektin Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı. Vatandaş, 30-40 bin lirayı verip su abonesi olamayacağı için sayaçların takılmasına bile gerek kalmadı. Takılmayan sayaçları söktüremezsin zaten. Köylerde su aboneliği 500 lira olacak. Geçen gün Bala'da, 'su abonesi olacağız ama 54 bin lira' dediler, faturayı gösterdiler bana. Asfalt yok, asfalt katılım payı var. Kanalizasyon yok kanalizasyon katılım payı var." diye konuştu.

Cumhur İttifakı Ankara Adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a zor sorular: Rakam vererek açıkladı!

YARDIMLARIN MİKTARI ARTACAK

Sosyal yardım projelerini anlatan Altınok, "Bu arada Kazan'daki esnafımıza da müjdeler olsun. Emekliye verdiği 1000 liranın yerine 500 lira vereceğiz. Et parası diye verdiği 400 liranın yerine 2 bin 500 lira vereceğiz. vatandaşımız isterse kasaptan etini alsın, isterse sütünü alsın, isterse yoğurdunu, peynirini alsın. Ama bu parayı nerede harcayacak biliyor musunuz? Sadece Kazan'da harcayacak. Doğalgaz yardımı 500 yüz lira veriyor biliyorsunuz. Doğalgaz desteğini 500 liradan 1000 liraya çıkaracağız. Allah nasip ederse vekaleti , emaneti verdiğinizde 15 Nisan'da vatandaşlarımızın hesabına bu paralar yatacak." dedi.

"DESTAN YAZMA ZAMANI"

Altınok 20 yıl boyunca Keçiören'de uyguladığı belediyeciliği Ankara'da da uygulayacaklarını ifade ederek, "Kalesiyle, şelaleleriyle, Deniz Dünyası'yla... Atatürk Cumhuriyet Kule'mizi yakında açacağız. Parklar, bahçeler, spor tesisleri bir destan yazdık belediyecilikte. Şimdi o destanı Ankara'da yazma zamanı. Cumhur İttifakı'yla; AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle..." dedi.

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