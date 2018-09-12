Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

"KAPLAN" ve "ÖRÜMCEK" YÖNTEMİYLE İNDİLER

AA ekibinin de tanıklık ettiği nefes kesen eğitimler sabahın erken saatlerinde başlıyor. Komandolar kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor. "Kaplan" ve "örümcek" inişleri, komandoların bina ve sarp kayalık arazilerdeki mağara operasyonlarında hedefe hızlıca ulaşmalarını sağlıyor. Helikopter yöntemiyle de komandoların operasyon bölgelerine helikopterle hızlı ve güvenli şekilde intikali sağlanıyor.