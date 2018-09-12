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""nın nefes kesen eğitimi

Eğirdir Dağ Okulu ve Komutanlığındaki çok maksatlı kulede çalışma yapan komandolar, aldıkları eğitimler ve yaptıkları gösterilerle dosta güven, düşmana korku salıyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 14:57
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""nın nefes kesen eğitimi
Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

NEFES KESEN EĞİTİM

Türk Silahlı Kuvvetleri "Dosta güven, düşmana korku" parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı başarılı bir mücadele veriyor.

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""nın nefes kesen eğitimi
Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI

Düzenledikleri operasyonlarla teröristlerin korkulu rüyası haline gelen Türk ordusunun en önemli unsurlarından lar da operasyonel faaliyetler öncesi zorlu bir eğitim sürecinden geçiyor.

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""nın nefes kesen eğitimi
Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

EN ZORLU EĞİTİM

Dünyanın en zorlu askeri eğitimlerinin verildiği birlikler arasında yer alan Eğirdir Dağ Okulu ve Komutanlığında, komandolar zorlu hava, arazi ve iklim şartlarına alışmak amacıyla çeşitli parkurlarda ter döküyor.

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""nın nefes kesen eğitimi
Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

"ÇOK MAKSATLI KULE"

Bu parkurlar arasında askeri eğitim kulelerinden "çok maksatlı kule" de yer alıyor. Eğirdir Gölü kenarına 2002'de Türk mühendisler tarafından inşa edilen 76 metre uzunluğundaki kulede birçok ülkeden asker de eğitim görüyor.

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""nın nefes kesen eğitimi
Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

"KAPLAN" ve "ÖRÜMCEK" YÖNTEMİYLE İNDİLER

AA ekibinin de tanıklık ettiği nefes kesen eğitimler sabahın erken saatlerinde başlıyor. lar kuleden "kaplan", "örümcek" ve "helikopter" adı verilen yöntemlerle iniş yapıyor. "Kaplan" ve "örümcek" inişleri, komandoların bina ve sarp kayalık arazilerdeki mağara operasyonlarında hedefe hızlıca ulaşmalarını sağlıyor. Helikopter yöntemiyle de komandoların operasyon bölgelerine helikopterle hızlı ve güvenli şekilde intikali sağlanıyor.

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""nın nefes kesen eğitimi
Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

EĞİTİM 10 İLE 30 HAFTA SÜRÜYOR

kursuna katılan subay, astsubay, asteğmen adayları ve uzman erbaşların, kuledeki 10 ile 30 hafta arasında süren zorlu eğitimle cesaret ve öz güvenlerinin gelişmesi, muharebe stresine alışması, yükseklik korkusunu yenmesi, arkadaşlarıyla koordinasyonunun gelişmesi ve dağcılık yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

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""nın nefes kesen eğitimi
Dağların kartallarının nefes kesen eğitimi

GEREKLİ YETERLİLİK ŞART

Kuledeki zorlu eğitimleri tamamlayan lar, terörle mücadeleye hazır hale geliyor, eğitimlerde gerekli yeterliliğe ulaşamayanlar ise okuldan mezun edilmiyor.

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