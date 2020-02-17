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  • Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

belli oldu! Bakın ordusu kaçıncı sırada?

Dünya üzerinden geçmişten günümüze ülke ordularının gücü hep önem taşımıştır. askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularını aralıklarla paylaşıyor. Peki adını dünyaya duyurmuş ordusu bu listede kaçıncı sırada? Birçok ülkeyi geride bırakmayı başaran dünya orduları karşısında da üst sıralarda olmaya devam ediyor. İşte listesi ve Türk ordusunun yeri.

Giriş Tarihi: 17.02.2020 18:56 Güncelleme Tarihi: 17.02.2020 19:20
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?
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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

100-Slovenya

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Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

99-İrlanda

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

98-KIrgızistan

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

97-Burkina Faso

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

96-Mali

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

95-Uruguay

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