Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Bakın Türk ordusu kaçıncı sırada?

Dünya üzerinden geçmişten günümüze ülke ordularının gücü hep önem taşımıştır. askeri istatistik sitesi Global Fire Power dünyanın en güçlü ordularını aralıklarla paylaşıyor. Peki adını dünyaya duyurmuş Türk ordusu bu listede kaçıncı sırada? Birçok ülkeyi geride bırakmayı başaran Türk ordusu dünya orduları karşısında da üst sıralarda olmaya devam ediyor. İşte dünyanın en güçlü orduları listesi ve Türk ordusunun yeri.
Giriş Tarihi: 17.02.2020
18:56
Güncelleme Tarihi: 17.02.2020
19:20
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