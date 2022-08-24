Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:47
Güncelleme Tarihi: 24.08.2022
09:48
Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022
ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2022'nin en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri…