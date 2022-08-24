Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022

Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi açıklandı. Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi...

100-Kamboçya