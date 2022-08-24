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Haberler Galeri Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022
Giriş Tarihi: 24.08.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 09:48

Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2022 yılına dair askeri gücü en yüksek ülkeleri sıraladı. Global Firepower tarafından yapılan sıralamada, ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Peki bu listede Türk ordusu kaçıncı sırada yer alıyor? İşte 2022'nin en güçlü orduları ve Türkiye'nin sıralamadaki yeri&hellip;

Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022

Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi açıklandı. Türkiye birçok önemli ülkeyi geride bırakmayı başardı. Peki hangi ülkeler kaçıncı sırada. İşte Dünyanın en güçlü orduları 2022 listesi...

100-Kamboçya

Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022

99-Mali

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Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022

98-Bahreyn

Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022

97-Ermenistan

Dünyanın en güçlü ordularının 2022 listesi belli oldu! Türkiye o ülkeleri geride bıraktı: İşte en güçlü ordular 2022

96-İrlanda

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