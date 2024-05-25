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Haberler Galeri Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...
Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 25.05.2024 12:01

Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...

"Hangi Türk boyuna mensubum?" sorusu sosyal medyada ve internette en çok araştırılan, merak edilen konuların başında geliyor. Türk boylarının coğrafi dağılımıyla ilgili detaylı bir araştırma sonuçları yayınlandı. Bu kapsamda Türk boylarının il il dağılımı ortaya çıktı. Peki siz soyağacı sorgulamasına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte detaylar...

Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...

"Hangi şehir hangi Türk boyuna mensup?" sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırma kapsamında Türk boylarının dağılımının il il listesi yayımlandı.

Peki siz hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz? İşte detaylar...

Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

Geçmişten günümüze belli başlı Türk devletleri hangileri?

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya'da Tanrı Dağları ve çevresinde kabileler halinde yaşamlarını sürdürüyorlardı. Diğer kabilelerle zaman zaman savaşlara da giren Hunlar, güçlü olmak ve varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğunu kurdular.

Türkiye Cumhuriyeti'nde 84.5 milyonluk nüfus 81 il içinde dağılmış durumda. Türkler tarih boyunca farklı tarihlerde büyük bir coğrafyada yerleşti. Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen bir gerçektir.

Peki hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türk boylarının il il dağılımı:

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Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58 yılında Çiçi Yabgu ve Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölündü. Batı Hunlarını; Çiçi Yabgu, Doğu Hunlarını Ho-Han-Ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Avrupa'da hükümdarlık süren en önemli Türk devletleri arasında Avrupa Hun İmparatorluğu gelmektedir. Aynı zamanda pek çok önemli savaş ve hükümdara şahitlik etmiş olan bu büyük imparatorluk, Türk tarihi için oldukça önemlidir.

Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

Büyük Hun İmparatorluğu'nun dağılması üzerine, Hunların büyük bir kısmı Volga ırmağı üzerinden Batı'ya doğru göç ederken, bir bölümü de Güneye doğru inmiştir. Güneye inen Hunlar daha sonraları Ak Hun İmparatorluğu'nu kurmuşlardır.

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