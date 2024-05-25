Giriş Tarihi: 25.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 25.05.2024
12:01
Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...
"Hangi Türk boyuna mensubum?" sorusu sosyal medyada ve internette en çok araştırılan, merak edilen konuların başında geliyor. Türk boylarının coğrafi dağılımıyla ilgili detaylı bir araştırma sonuçları yayınlandı. Bu kapsamda Türk boylarının il il dağılımı ortaya çıktı. Peki siz soyağacı sorgulamasına göre hangi Türk boyuna mensupsunuz? İşte detaylar...