Şehirlere göre Türk boylarının dağılımı belli oldu: Hangi Türk boyundansın? Bu ilde doğduysanız...

"Hangi şehir hangi Türk boyuna mensup?" sorusu yanıt buldu. Konuyla ilgili yapılan detaylı araştırmanın sonuçları yayımlandı. Araştırma kapsamında Türk boylarının dağılımının il il listesi yayımlandı.

Peki siz hangi Türk boyundan geldiğinizi merak ediyor musunuz? İşte detaylar...