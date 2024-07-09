Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:48
Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Eskişehir'de misafir edilen Kırım Tatarı ve Ukraynalı savaş mağduru çocuklar, "Minik Eller ve Yetişkin Gençler Müzikle Buluşuyor, Kırım Tatarı Kültürüyle Tanışıyor" programında huzurevinde yaşayan vatandaşlarla ve devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.