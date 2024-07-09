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Haberler Galeri Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu
Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:48 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 10:48

Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde Eskişehir'de misafir edilen Kırım Tatarı ve Ukraynalı savaş mağduru çocuklar, "Minik Eller ve Yetişkin Gençler Müzikle Buluşuyor, Kırım Tatarı Kültürüyle Tanışıyor" programında huzurevinde yaşayan vatandaşlarla ve devlet koruması altındaki çocuklarla bir araya geldi.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Özel bir at binicilik kulübünün bahçesinde organize edilen etkinlikte Emine Erdoğan'ın öncülüğünde devlet koruması altındaki 20 Ukraynalı Kırım Tatarı çocuk, huzurevinde yaşayan 80 vatandaşla ve 50 devlet koruması altındaki çocukla buluştu. Programda fiziksel ve duygusal destek terapisi olan hipoterapiye (atla terapi) de yer verildi.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Kırım Tatar kültürü ve müziğinin de dans gösterileriyle tanıtıldığı etkinlikte, farklı yaş gruplarından bireyler bir araya gelerek kültürel zenginliklerini paylaştı. Kırım Tatar kültüründeki halk oyunlarının sergilendiği gösterilerde Türk kültürüne ait parçalar Ukraynalı Kırım Tatarı çocuklar tarafından seslendirildi.

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Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Katılımcılar, konuşmacıların hitaplarından sonra düzenlenen fiziksel ve duygusal rahatlamayı içeren hipoterapi seanslarına katıldı.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, programda yaptığı konuşmada, etkinlikten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Bir ülkenin vatandaşı olmanın en güzel yanının ülkeye bağlılık olduğunu aktaran Gürcan, "Hangi koşulda olursanız olun devletiniz size sahip çıkıyorsa, size bir imkan veriyorsa, ailesizliğinizi hissettirmiyorsa o ülkede refah var demektir, o ülkede güven var demektir. Bu öyle bir şey ki ben bu ülkenin sosyal devlet anlayışının özellikle son 20 yılda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ve Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın yaptıkları, ön açtıkları unsurla bugün beraberiz. " dedi.

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