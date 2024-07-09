Huzurevi sakinleri ve çocuklar Emine Erdoğan’ın öncülüğünde ağırlanan savaş mağduru çocuklarla buluştu

Bir ülkenin vatandaşı olmanın en güzel yanının ülkeye bağlılık olduğunu aktaran Gürcan, "Hangi koşulda olursanız olun devletiniz size sahip çıkıyorsa, size bir imkan veriyorsa, ailesizliğinizi hissettirmiyorsa o ülkede refah var demektir, o ülkede güven var demektir. Bu öyle bir şey ki ben bu ülkenin sosyal devlet anlayışının özellikle son 20 yılda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ve Hanımefendi Sayın Emine Erdoğan'ın yaptıkları, ön açtıkları unsurla bugün beraberiz. " dedi.