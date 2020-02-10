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  • İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

'nin kentinde kurulan Türk ikinci kez hedef alındı. Yoğun topçu ateşinde 5 kahraman askerimiz oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Saldırının ardından rejim hedefleri ateş altına alındı ve ilk belirlemelere göre; 115 rejim hedefi yoğun ateş altına alındı. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. , , , ve 'ye şehit ateşi düştü. Bu arada, rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan kahraman askerlerimizin kimlikleri açıklandı. Ailelerine haber verildi ve şehit askerlerin baba ocaklarına, sokaklarına Türk bayrağı asıldı.

AJANSLAR Türkiye
Giriş Tarihi: 10.02.2020 22:45 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 22:59
İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen 'te geçen hafta rejim güçlerinin Türk gözlem noktasına saldırısında 6 askerimiz olmuştu. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden ikinci alçak saldırı gerçekleşti ve yine Türk askeri topçu ateşi ile hedef alındı. Son saldırıda 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. İşte o kahraman askerlerimizin isimleri...

İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

'nin kentinde rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün (22) şehadet haberi 'teki ailesine ulaştı.

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İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

Selahattin Eyyubi Mahallesinde yaşayan Süreyya - Hasan Açıkgöz çiftine acı haberi askeri yetkililer, sağlık ekibi ile birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle üzüntü yaşayan çift, gözyaşlarına boğuldu.

İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

Haberi alan aile yakınları ve komşular ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

Bekar olduğu öğrenilen İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesinin, yarın 'te düzenlenecek törenin ardından defnedileceği öğrenildi.

İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın (24) merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi'ndeki evine giden askeri yetkililer, bugün vefat eden dayısının cenazesi için Sarız ilçesine giden ailesine yolda haberi ulaştırdı.

İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

Yaklaşık 1,5 yıl önce göreve başlayan Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı anlaşıldı.

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