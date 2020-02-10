İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı
İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı
Suriye'nin İdlib kentinde kurulan Türk Gözlem noktası ikinci kez hedef alındı. Yoğun topçu ateşinde 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. Saldırının ardından rejim hedefleri ateş altına alındı ve ilk belirlemelere göre; 115 rejim hedefi yoğun ateş altına alındı. Çeşitli kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi. Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü. Bu arada, rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan kahraman askerlerimizin kimlikleri açıklandı. Ailelerine haber verildi ve şehit askerlerin baba ocaklarına, sokaklarına Türk bayrağı asıldı.