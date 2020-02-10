İdlib şehidi kahraman askerlerimizin evlerine Türk bayrağı asıldı

Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen İdlib'te geçen hafta rejim güçlerinin Türk gözlem noktasına saldırısında 6 askerimiz şehit olmuştu. Bu olayın üzerinden bir hafta geçmeden ikinci alçak saldırı gerçekleşti ve yine Türk askeri gözlem noktası topçu ateşi ile hedef alındı. Son saldırıda 5 kahraman askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı. İşte o kahraman askerlerimizin isimleri...