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  • "İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti"

"'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti"

Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, "29 Mayıs 1453'te bin yıldan fazla hüküm sürmüş olan Bizans İmparatorluğu son bulduğu gibi imparatorluğun başkenti Konstantinopolis artık Türkopolis olmuştur." dedi. FSMVÜ Rektör Yardımcısı Başar, 566. yıl dönümünde 'un fethinin önemini AA'ya değerlendirdi. Bizans İmparatorluğu'nun, bin yılı aşkın süre İstanbul'dan yönetildiğini hatırlatan Başar, İstanbul'un ayrıca o dönem Hristiyanlık dünyasının en önemli merkezi olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 28.05.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2019 12:18
İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti

Coğrafi konumu ve doğal güzellikleri dolayısıyla 'un birçok defa kuşatıldığını anlatan Başar, "Nitekim İslamiyet öncesi Türklerden Batı Hunları, Avrupa Hunları sonra yine Batı'dan Avar Türkleri, hatta Ruslar ve Bulgarlar, şehri abluka altına almışlar ancak bugün de ayakta duran surlar şehri daima korumuş." dedi.

İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti

"İstanbul'un fethi, Müslümanlar için bir idealdi"

Başar, 'un fethinin, İslamiyetin doğuşundan sonra Müslümanlar için bir ideal olduğunu anımsatarak, Hazreti Muhammed'in asırlar öncesinden İstanbul'un fethini hedef gösterdiğini söyledi.

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İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti

Peygamberin övgüsüne mazhar olabilmek için ilk İslami dönemden itibaren Bizans ve 'a yönelik seferlerin başladığını anlatan Başar, Emeviler döneminde 3 kez, Abbasiler döneminde de bir kez şehrin kuşatıldığını ancak surlar nedeniyle fethedilemediğini dile getirdi.

İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti

Türklerin İslamiyeti kabulü ve Anadolu'nun Türk yurdu oluşuyla birlikte artık 'un 11. yüzyıldan itibaren Müslüman Türklerin de hedefi olduğuna işaret eden Başar, Malazgirt Zaferi'nden birkaç yıl sonra Selçuklu akıncılarının Boğaziçi'nde Üsküdar kıyılarına kadar ulaştığını ifade etti.

İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti

Başar, Bizans'ın, Selçukluların bu şekilde 'a yaklaşmaları üzerine, Avrupa'dan yardım istediğini, ardı ardına haçlı seferleri düzenlediğini ama bütün bunlara Selçuklu Türklerinin "dur" dediğini anlattı. Prof. Dr. Başar, haçlı tehlikesi geçtikten sonra, Moğolların gelişiyle Selçukluların İstanbul'a yönelik faaliyetlerinin sekteye uğradığını, 14. yüzyıl başlarına gelindiğinde Selçuklu Devleti'nin yıkıldığını söyledi.

İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti

- "Bizans, Osmanlı için bir tehditti"

Selçuklu-Bizans sınırında bu sefer Türkmen beyliklerinin Bizans ile mücadele etmeye başladığını belirten Başar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu beylikler içinde başlangıçta küçük olan Osmanlı Beyliği, 'un yakınında kurulmuş olması dolayısıyla Bizans ile devamlı mücadele ederek üstün geldi, Güney Marmara topraklarının hakimi oldu. Çanakkale'ye kadar ulaştı. Çanakkale'den Gelibolu'ya da geçildi. İstanbul hem Anadolu hem de Trakya'dan abluka altına alındı.

İstanbul'un fethiyle, İslam dünyasının hayali gerçekleşti

Bizans, Türk toprakları ortasında kalan küçük bir şehir devleti durumuna düştü. Devletin bekası için de büyük bir tehdit oluşturmaktaydı. Çünkü Bizans, 11. yüzyıldan itibaren hem Türkleri Anadolu'dan çıkarmak istiyor hem de bunu tek başına başaramadığı için Avrupa'dan haçlı seferleri talebinde bulunuyordu. Bu, Osmanlı için bir tehditti. Yıldırım Beyazıt zamanında birkaç kez, onun oğlu Musa Çelebi ve ondan sonra da Çelebi Mehmet'in oğlu 2. Murat döneminde olmak üzere, Osmanlılar 'u birçok kez kuşattı ama sonuca ulaşamadı."

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