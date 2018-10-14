Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Dönüşümü yapılan taburlarda gece gündüz demeden terörle etkin mücadele yürüten kahraman komandolar, kırsalı adeta teröristlere dar etti. Sözleşmeli er, uzman çavuş ve astsubaylardan oluşan komandolar, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından teröre karşı profesyonel şekilde mücadele ediyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde de takip, tespit ve imha harekatları gerçekleştiriyor.
Tam donanımlı son teknoloji malzeme ve teçhizatlarla güçlendirilen komandolar, teröristlere karşı amansızca yürütülen operasyonlarda başarı sağlıyor.