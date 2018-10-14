Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı kullanan komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz demeden görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki PKK'lı teröristlere korku salan, bulundukları yerden hareket dahi edemeyecek duruma getiren komandolar, bölgenin güvenliğini sağlayarak dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor.