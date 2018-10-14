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Kahraman lar dağlarda lere göz açtırmıyor

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde motorlu piyade taburlarının taburlarına dönüşmesi ile terörle etkin mücadele yürüten kahraman komandolar, 'lı lere adeta nefes aldırmıyor.

Giriş Tarihi: 14.10.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 12:29
Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Terör ve her tür tehdide karşı etkili mücadele yürütülmesi amacıyla motorlu piyade tugaylarının tugayı olarak yapılandırılması yönünde alınan karar doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu profesyonellik anlamında büyük dönüşüm yaşandı.

Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Dönüşümü yapılan taburlarda gece gündüz demeden terörle etkin mücadele yürüten kahraman lar, kırsalı adeta lere dar etti. Sözleşmeli er, uzman çavuş ve astsubaylardan oluşan komandolar, aldıkları zorlu eğitimlerin ardından teröre karşı profesyonel şekilde mücadele ediyor, ihtiyaç duyulan bölgelerde de takip, tespit ve imha harekatları gerçekleştiriyor.

Tam donanımlı son teknoloji malzeme ve teçhizatlarla güçlendirilen komandolar, teröristlere karşı amansızca yürütülen operasyonlarda başarı sağlıyor.

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Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Operasyon emri için her daim hazır bekleyen lar, tehdidi uzaktan karşılayarak i yerinde tespit edip, etkisiz hale getiriyor. Bu kapsamda kurulan Şırnak'taki 6. Komando Tugayına bağlı 1. Komando Taburunda görevli komandolar, Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki 'lı teröristlere göz açtırmıyor.

Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Operasyonlarda en gelişmiş silah ve teçhizatı kullanan lar, her türlü hava ve arazi şartlarında gece gündüz demeden görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Gabar, Cudi ve Bestler Dereler bölgelerindeki 'lı lere korku salan, bulundukları yerden hareket dahi edemeyecek duruma getiren komandolar, bölgenin güvenliğini sağlayarak dosta güven veriyor, düşmana korku salıyor.

Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

TERÖRİSTLER KAÇACAK DELİK ARIYOR

Her türlü hava ve arazi şartlarında görevlerini başarıyla yerine getiren lar, lerin gizlendikleri ve barındıkları mağaraları bir bir imha ediyor.

Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Operasyon emri ile belirlenen harekat planı doğrultusunda gerekli donanımla araziye intikal eden güvenlik güçleri, belirlenen hedeflere yapılan atışların ardından arazide arama tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Kahraman komandolar dağlarda teröristlere göz açtırmıyor

Terör örgütü 'ya yönelik kararlılıkla yürütülen mücadelede önemli görev üstlenen lar, gerçekleştirdikleri hava destekli operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vuruyor.

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