Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kastamonu Valiliği, etkili olan dolu yağışının ardından kriz merkezi kurdu. Kriz merkezine gece yarısı sıralarına kadar 370 aracın ve 90 evin hasar gördüğüne ilişkin talep geldiği belirtilen açıklamada, bugün ise hasar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: