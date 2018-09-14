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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

Giriş Tarihi: 14.09.2018 08:51 Güncelleme Tarihi: 14.09.2018 08:52
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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar
Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

kent merkezinde dün akşam saatlerinde 20 dakika etkili olan ceviz büyüklüğündeki yağışında ilk belirlemelere göre 370 araç ve 90 evin hasar gördüğü belirtildi.

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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar
Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

'da dün saat 18.00 sıralarında hava karardı, ardından yağışı başladı.

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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar
Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış sırasında ceviz büyüklüğündeki ve araçlara zarar verdi. Dolu nedeniyle araçların camları kırıldı, ev ve işyerlerinin duvarları ile çatıdaki kiremitler delik deşik oldu.

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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar
Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

Elektrik ve internet bağlantılarının da kesildiği kentte hayat felç oldu. Emniyet araçlarında da dalu nedeniyle hasar oluştu.

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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar
Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Valiliği, etkili olan yağışının ardından kriz merkezi kurdu. Kriz merkezine gece yarısı sıralarına kadar 370 aracın ve 90 evin hasar gördüğüne ilişkin talep geldiği belirtilen açıklamada, bugün ise hasar tespit çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar
Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

"İlimizde 13.09.2018 günü akşam saatlerinde etkili olan yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezine saat 23.40 itibariyle 370 adet araç ve 90 adet ev hasarına ilişkin talep alınmıştır.

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'yu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar
Kastamonu'yu dolu yağışı vurdu: 370 araç ve 90 evde hasar

Kriz merkezimize vatandaşlarımızın talepleri sabaha kadar alınmaya devam edecektir. 14.09.2018 Cuma gününden itibaren mesai saatleri dâhilinde valiliğimizde bulunan açık kapı biriminde de vatandaşlarımızın taleplerini yapabileceklerdir.

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