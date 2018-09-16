Lazkiye’deki ‘Hançer Operasyonu’nun şifreleri

2010 yılı olmalı… PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı 1996 senesinde Suriye'nin başkenti Şam'da takip eden bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisinden operasyonun bilinmeyenlerini dinlemiştim. 'Mercedes Operasyonu' adı verilen bu suikast girişimi operasyonu öncesindeki takip/tarassut faaliyetleri esnasında bir kümeste saklanarak Öcalan'ı gözlediğinden ve fotoğraflarını çektiğinden söz etmişti.

Öcalan, uzun süren bu takip/tarassut faaliyetlerinin sonunda 6 Mayıs 1996'da mebzul miktarda (Bir ton kadar) C-4 patlayıcı ile yüklenip sınırdan gizlice geçirilen Mazda minibüsün uzaktan kumandayla havaya uçurulduğu suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

Hazırlık evreleri son derece başarılı olan, ama minibüs uzağa park edildiği için sonuç alınamayan bir operasyondu bu. Bununla birlikte Öcalan'ın 1998 sonunda Suriye'den çıkışına uzanan süreçteki baskının bu operasyonla başladığı söylenebilir.

Bu tür operasyonlar zor, nüanslı operasyonlardır. Geçtiğimiz hafta Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik'in Lazkiye'den alınıp getirildiği türden operasyonlar ise suikasttan iki kat daha zordur. Çünkü hedefi almaya gittiğiniz derinliğe girdikten sonra dikkat çekmeden onu yakalamak dışında bir de sağ salim geri dönme zorunluluğu vardır. Bu yüzden canlı alıp getirme operasyonlarında risk katsayısı suikast girişimlerine oranla yüzde elli yüksektir.

Bu hafta Üç Boyutlu Portre'de Lazkiye'deki operasyonun bilinmeyenlerini aktaracağım. İlk kez bu köşede dile getirmiş olalım: Operasyonun adı 'Hançer Operasyonu'. İstihbaratçılar, Suriye rejiminin kalesi Lazkiye'de bu operasyonu yaptıkları için 'Hançer' adını uygun görmüşler.