Lazkiye’deki ‘Hançer Operasyonu’nun şifreleri

BİR VİLLADAN ALINIP GETİRİLDİ

Bu tür operasyonlardaki fiziki takip faaliyetleri bazen istihbaratçıların hilal biçiminde konumlandığı bir pozisyonda yapılır. Hedef; üç, kimi zaman dört koldan sarılır ve o anda ne yaptığı, kendisine ve çevresine hissettirilmeden an be an izlenir, fotoğraflanır.

Yaklaşık sekiz ay boyunca Reyhanlı faili Yusuf Nazik de, aralarında bu fiziki takip, tarassut yönteminin de bulunduğu muhtelif yöntemlerle izlendi. Defalarca fotoğraflandı. Gün boyunca ne yaptığı gözlemlendi. Sıklıkla Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın binasına gidip geliyordu mesela. Oradan güncel talimatlar almak için… Ve Muhaberat'ın sağladığı iki telefonla haberleşiyordu. Edindiğim bilgilere göre Nazik, aylar süren takibin sonucunda Lazkiye'nin 1,5 kilometre dışındaki bir villadan alınıp Türkiye'ye getirildi.

Nazik'in alınıp getirildiği Lazkiye 400 bin nüfuslu bir rejim kalesi. Tartus'un korunmasında stratejik öneme sahip. Şehir, rejim askeri birlikleri ve Muhaberat tarafından korunuyor. Kentin elektronik istihbarat (ELINT) açısından güvenliğini ise Rusya sağlıyor.

Bu operasyon, tamamıyla Türkiye'nin öz istihbarat imkânlarıyla yapılması açısından da önemli. 'İthal istihbarat yok', başka bir servisle işbirliği yok. Aksine onlara rağmen yapılan bir operasyon.

Operasyon için hayatı öneme haiz bütün cari istihbarat bilgileri MİT tarafından sağlandı. Yani PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999'da CIA tarafından Türkiye'ye âdeta hediye edilmesi ve hatta Şemdin Sakık'ın 13 Nisan 1998'de Barzani güçlerinden alınan destekle Türkiye tarafından derdest edilip getirilmesinde olduğu gibi yabancı bir güçle işbirliği ve dayanışma yok Yusuf Nazik operasyonunda. Operasyonun herhangi bir komplikasyon (çatışma vs.) olmadan, tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşmesi de bir başarı.