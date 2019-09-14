Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Kaza sonrası yoldan geçen bir sağlık görevlisi de, "Ben servisle geçerken gördüm kazanın olduğunu. Sadece arabayı çevirmeye çalıştıklarını gördüm ve müdahale etmek durumda kaldım. Ben ilk yardım görevlisiyim. Otomobil sürücüsü 60 yaşında. Sadece kafasında travma vardı. Bir de parmak kopması vardı. İki araç ve bir motosiklet kazaya karıştı. Otomobil sürücüsü motosiklete çarpmamak için bariyere vurdu" diye konuştu.