Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Otomobil önce önündeki 41 U 1255 plakalı motosiklete çarptı, sonra da çarpmanın etkisiyle bariyere girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri otomobilin içerisine sıkışan sürücü Mustafa Oluz'u kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İsmi öğrenilmeyen motosiklet sürücü ile otomobil sürücüsü Mustafa Oluz ilk müdahalesin ardından ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bazı meraklı vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izlemek için üst geçitte uzun süre bekledi.