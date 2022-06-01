Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:24
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022
10:25
MEB'den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden başlayan başvuruları, 10 Haziran'a kadar devam edecek. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak.