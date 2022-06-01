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Haberler Galeri MEB'den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:24 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:25

MEB'den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Türkiye'de ilk kez düzenlenecek uzman ve başöğretmenlik eğitim programının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden başlayan başvuruları, 10 Haziran'a kadar devam edecek. Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında 1342 lira, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak.

AA
MEB’den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında gerçekleştirilecek.

MEB’den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

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MEB’den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.

MEB’den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na, yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dahil öğretmenlikte 10 yıl hizmeti bulunan öğretmenler, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenler başvurabilecek.

MEB’den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonunca değerlendirilecek.

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