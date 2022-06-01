MEB’den yeni program: Maaşlara artış getirecek! Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları 4 Ocak 2023'te düzenlenecek ve uzman öğretmen/başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023'ten itibaren bu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlandırılacak.