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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı

Farklı din, dil ve kültüre sahip vatandaşların yüzyıllardır bir arada yaşadığı, tarihte çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Mardin, son yıllarda de büyük ivme yakalarken, gelişen sanayisiyle de Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olmayı başardı.

Giriş Tarihi: 17.04.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2018 16:15
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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı
Medeniyet şehri turizm ve ihracatla şaha kalktı

"Gecesi gerdanlık gündüzü seyranlık" olarak nitelendirilen taşın ve hoşgörünün kenti Mardin, uzun yıllar terör örgütünün saldırıları dolayısıyla ve sanayileşmede beklenen gelişmeyi gerçekleştiremedi. Tarih boyunca Sümer, Akad, Babil, Hitit, Asur, Urartu, Roma, Abbasi, Selçuklu ve Osmanlı gibi onlarca medeniyeti bünyesinde barındıran, dar sokakları, taşın oya gibi işlendiği evleri ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunan Mardin, tesis edilen huzur ortamı sayesinde turizmde hedef büyüttü.

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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı
Medeniyet şehri turizm ve ihracatla şaha kalktı

İlgili kanun uyarınca 6 yıl önce "büyükşehir" statüsü kazanan Mardin, teşvik uygulamalarıyla da kısa zamanda büyük gelişme gösterdi. Geçen yıl 910 milyon dolarlık ihracat yapan Mardin, ülkenin un ve bulgur dış satımında ilk sırada yer almayı başardı. Son 15 yılda devletin 25 milyar lirayı aşan yatırımı sayesinde Mardin'in önü açıldı.

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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı
Medeniyet şehri turizm ve ihracatla şaha kalktı

Yaklaşık 15 yıl önce kentin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer almasının hedeflenmesiyle, Kültür ve Bakanlığı öncülüğünde önemli projeler uygulamaya geçirildi. Tarihi Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde yaklaşık 200 beton yapı yıkıldı, 650 iş yerinin cephesi tek tip hale getirilerek, kent modern görünüme kavuşturuldu.

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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı
Medeniyet şehri turizm ve ihracatla şaha kalktı

232 bin turist konakladı

Bu çalışmalara paralel, girişimciler tarafından tarihi yapıların butik otele dönüştürülmesi, çok sayıda 4 ve 5 yıldızlı otelin inşa edilmesiyle misafirlerini ağırlamaya başlayan Mardin, son 10 yılda de dikkatleri üzerine çekti. 2002 yılında 30 bin in ziyaret ettiği şehirde, geçen yıl 20 bini yabancı, 232 bin kişi konakladı.

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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı
Medeniyet şehri turizm ve ihracatla şaha kalktı

Tesis edilen huzur ve güven ortamı sayesinde kenti tercih eden sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Mardin'de konaklayan turistler, Ulu Cami, Meryem Ana Kilisesi, Mor Yusuf Kilisesi, Deyrulzafaran, Deyrulumur, Mor Yakup ve Mor Dimet manastırları ile Zinciriye, Kasımiye ve Sıttı Radviyye medreselerini gezerek, adeta tarihe yolculuk yapıyor.

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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı
Medeniyet şehri turizm ve ihracatla şaha kalktı

6 bin 500 yataklı 47 otelin bulunduğu şehirde ilkbahar ve sonbaharda otellerde yoğun talep dolayısıyla yer sıkıntısı yaşanıyor. 2023 yılına kadar kentteki yatak kapasitesinin 10 bine çıkarılması hedefleniyor.​

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Medeniyet şehri " ve ihracatla" şaha kalktı
Medeniyet şehri turizm ve ihracatla şaha kalktı

KALE TURİZME KATKI SUNACAK

Yaklaşık 26 yıldır ziyarete kapalı olan Mardin Kalesi, restore edilerek e açılacak. Mardin'de Hamdaniler tarafından 10. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Artuklu döneminin en büyük medeniyet eserlerinden biri olan, bin 200 metre yükseklikteki kalenin ören yeri olarak turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde başlatılan güçlendirme, restorasyon ve arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor.

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