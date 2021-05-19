Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı! Komandolar peş peşe sınırdan geçti! 26 ülke katılıyor
Giriş Tarihi: 19.05.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 19.05.2021 12:48

! Komandolar peş peşe sınırdan geçti! 26 ülke katılıyor

, ve Ülkeleri arasında muharebeye hazır olma ve birlikte çalışabilirliğin tesisi için tasarlanan, 15 NATO üyesi ülkenin katılacağı ve bu tatbikat ile ilişkilendirilmiş 26 ülkeden 30 binin üzerinde personelin katıldığı 'nda görev alacak ikinci grup, Romanya'ya gitmek üzere 'ndan çıkış yaptı.

NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı! Komandolar peş peşe sınırdan geçti! 26 ülke katılıyor

Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti Kara Tugayı rolünü üstlenen Çorlu'da konuşlu 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından tatbikatta görev alacak personelin intikalinin devamı gerçekleştirildi.

NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı! Komandolar peş peşe sınırdan geçti! 26 ülke katılıyor

Sabah saatlerinde Çorlu Kopsavaş Kışlası'ndan alkışlar, marşlar ve dualarla uğurlanan birlikler 'na ulaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı! Komandolar peş peşe sınırdan geçti! 26 ülke katılıyor

Sınır kapısından Bulgaristan'a geçen Mehmetçik buradan Romanya'ya gidecek. 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı unsurları Cincu kentindeki tatbikata katılacak.

NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı! Komandolar peş peşe sınırdan geçti! 26 ülke katılıyor

Tatbikat için 120 askeri araçtan oluşan ilk kafile 10 Mayıs Pazartesi yine aynı güzergahtan Romanya'ya intikal etmişti.


NATO Steadfast Defender 2021 tatbikatı! Komandolar peş peşe sınırdan geçti! 26 ülke katılıyor

TATBİKAT HAKKINDA

Avrupa Ordusu Komutanlığı emir komutasındaki devam ediyor. Dört farklı ana tatbikatın birleşiminden oluşan tatbikata 26 ülkeden 30 binin üzerinde personel katılıyor.



SON DAKİKA