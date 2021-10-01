Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatı

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti. OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR? İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı 'Sosyal Yapının Güçlendirilmesi' adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı. ÖLÜM NEDENİ SİYASİ KARİYERİ Yasağı kalktıktan sonra ilk kongrede RP'nin genel sekreterliğine seçildi. 11 yıl sonra tekrar Malatya'dan milletvekili seçildi. Fazilet Partisi'ne girdi. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı 'Sosyal Yapının Güçlendirilmesi' adlı bir kitabı bulunmaktadır. Türkiye siyasetini yoğun biçimde meşgul eden askeri müdahaleler konusunda kendine has fikirler beyan eden Oğuzhan Asiltürk, Ergenekon ve Balyoz davalarıyla orduda bulunan Anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini iddia etti. Yine 28 Şubat sürecinin de ordunun tamamına mâl edilemeyeceğini savunan Asiltürk, bir grup cuntacı generalin medya, iş adamları ve diğer siyasi partilerin de desteğiyle 28 Şubat sürecini başlattığını ifade etmektedi ERBAKAN'LA YOL ARKADAŞLIĞI DAVA ARKADAŞI OLDULAR PARTİYİ BİRLİKTE KURDULAR HER ZAMAN SEVİLİP SAYGI DUYULDU SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI--- TIKLAYIN