Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatı

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.