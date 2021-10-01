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Haberler Galeri Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı
Giriş Tarihi: 01.10.2021 10:56 Güncelleme Tarihi: 01.10.2021 11:20

Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hayatı

Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatı

Milli Görüş siyasetinin önde gelen isimlerinden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde 86 yaşında hayatını kaybetti.

Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatı

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
Oğuzhan Asiltürk 25 Mayıs 1935'te doğdu. İlk ve ortaokulu, liseyi Malatya'da okudu. Üniversite eğitimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde tamamladı.

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Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatı

İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'ni bitirdi. Serbest Müşavir Mühendislik, 14 ve 15. Dönem Ankara; 19, 20 ve 21. Dönem Malatya milletvekiliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatı

Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın ölümünün ardından Saadet Partisi'nin YİK başkanlığına seçilen Asiltürk'ün, ayrıca kaleme aldığı "Sosyal Yapının Güçlendirilmesi" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Saadet Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

Oğuzhan Asiltürk vefat etti! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün hayatı

ÖLÜM NEDENİ
Asiltürk 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürreye bağlı nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Covid şüphesi olan Asiltürk çiftinin bilinçlerinin açık olduğu, oksijen desteğiyle tedavilerinin sürdüğü açıklanmıştı.

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