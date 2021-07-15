Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti

Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde 2 katlı ev heyelan sonucu yıkıldı.Yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Yıkılan eve ulaşan arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde yaşayan Halil Arıcı ise selde kaybolduğu belirtildi.