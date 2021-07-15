Giriş Tarihi: 15.07.2021 08:05Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 08:25
Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti
Rize'nin Muradiye beldesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kentte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişi ile ilgili kayıp ihbarı yapıldığı belirtilerken, 4 kişinin de enkazlardan yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.