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Haberler Galeri Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti
Giriş Tarihi: 15.07.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 08:25

Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti

Rize'nin Muradiye beldesinde heyelan nedeniyle çöken evin enkazında başlatılan arama-kurtarma çalışmasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkazda çalışmaların devam ettiği belirtildi. Kentte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 kişi ile ilgili kayıp ihbarı yapıldığı belirtilerken, 4 kişinin de enkazlardan yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti

Rize'de dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış sonrası sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Muradiye Beldesi'nde 2 katlı ev heyelan sonucu yıkıldı.Yıkılan 2 katlı evde oturan Hacer ve Cemal Mert'ten haber alınamıyor. Yıkılan eve ulaşan arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Güneysu ilçesi Tepebaşı mahallesinde yaşayan Halil Arıcı ise selde kaybolduğu belirtildi.

Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti

Çayeli ilçesi Madenli Beldesi'nde heyelan sonucu Sağkol ailesinin yaşadığı 5 katlı bina hasar gördü. Evde bulunan 10 kişilik aile yaşadığı korkuyla kendilerini dışarı attı. Aile daha sonra yakında bulunan sağlık ocağına sığındı. Apartmanın bodrum katındaki ahırda bir inek ve keçi telef oldu.

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Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti

KOCASINI SIRTINDA TAŞIYARAK EVDEN ÇIKARDI

Ev sahibi Fatma Sağkol "Evin ön tarafında balkonda oturuyordum. Evin arka tarafındaki yamaçtan kopan heyelan büyük bir gürültüyle eve vurdu. Deprem oldu zannettim, eşim hasta aldım onu sırtıma hemen evden çıktım." dedi.

Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti

Rukiye Sağkol ise "Namazımı kıldım evde oturuyordum büyük bir gürültüyle ev sallandı, deprem olduğunu zannettim. Dışarı çıktım baktım evin arkasındaki yamaç kopup eve vurmuştu. Koltuk değnekleri ile hızlıca evden çıktım." dedi

Rize'deki sel felaketinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! 3 bakan bölgeye gitti

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Rize'de yaşanan sel felaketi nedeniyle bölgeye gitti

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